L’Italie a trouvé son sélectionneur, ce n’est pas Guardiola





La Gazzetta dello Sport annonce qu’un accord total a été trouvé pour faire de Andrea Pirlo le futur sélectionneur de l’Italie. L’ancien maestro aura pour mission de redorer le blason de la Nazionale, mis à mal par ses absences répétées à la Coupe du monde.

Pep Guardiola a de son côté refusé d’entrainer la sélection italienne, se déclarant honoré par cette opportunité, mais pas encore prêt pour enchainer après 10 ans éreintants à Manchester City.