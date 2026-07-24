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L’Italie a trouvé son sélectionneur, ce n’est pas Guardiola

Serie A24 juil. , 15:44
parGuillaume Conte
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La Gazzetta dello Sport annonce qu’un accord total a été trouvé pour faire de Andrea Pirlo le futur sélectionneur de l’Italie. L’ancien maestro aura pour mission de redorer le blason de la Nazionale, mis à mal par ses absences répétées à la Coupe du monde.
Pep Guardiola a de son côté refusé d’entrainer la sélection italienne, se déclarant honoré par cette opportunité, mais pas encore prêt pour enchainer après 10 ans éreintants à Manchester City.
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