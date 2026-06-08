PSG LDC

PSG : L’UEFA valide la deuxième étoile de Paris

PSG08 juin , 10:00
parAlexis Rose
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Double tenant du titre de la plus célèbre des compétitions de clubs, la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain évoluera bien avec un maillot deux étoiles la saison prochaine.
L’étoile dorée au-dessus de l'écusson a toujours fait la fierté des supporters de l’Olympique de Marseille, qui se targuent d’être « à jamais les premiers » champions d’Europe du football français. Si cela ne changera jamais, puisque l’OM a remporté la C1 en 1993, Marseille n’est plus le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. Vu qu’en l’espace d’une année, son plus grand rival, le Paris Saint-Germain, a effectué un incroyable doublé en remportant la LDC en 2025 et plus récemment en 2026. En conservant son titre de champion d’Europe face à Arsenal aux tirs au but le 30 mai dernier à la Puskas Aréna de Budapest, le club de la capitale française s’est donc offert une deuxième étoile.

Le PSG jouera avec un maillot deux étoiles

L’occasion pour le PSG de porter un maillot spécial avec deux étoiles dorées au-dessus de son écusson ? La réponse est oui. Selon le site spécialisé Footyheadlines, le PSG « arborera bien deux étoiles en Ligue des Champions la saison prochaine ». Comme l’UEFA a pu partager un gros plan du maillot du PSG pour la saison 2026-2027, orné de deux étoiles, Paris va donc ajouter une nouvelle étoile à son maillot bleu et rouge.
Comme l’équipe de France, le PSG évoluera donc de manière permanente, ou non, avec un maillot historique, floqué de ses étoiles durement glanées. Depuis le titre, la boutique officielle du PSG propose des produits dérivés arborant les deux étoiles, mais pour l’instant, le vrai nouveau maillot de Paris n’a pas été officialisé, même si des sites spécialisés ont déjà fait fuiter la probable future tunique des hommes de Luis Enrique.

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Pour Marseille une saison cauchemardesque c'est 5/6eme, une bonne saison à Lyon c'est 4eme...

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De toute façon sa place est dans une cellule.

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Kom 3 t'as 1 grande gueule

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Dembélé est légitime de koi il arrive mm pas à sa cheville en ékip de France il a fait koi rien zéro pointé alors k'il la ferme alors de la mm façon du tmps de zizou djorka lui orè dit se discours

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🤣 Ca sent la saison cauchemardesque pour Marseille. Oh que j'ai hâte

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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