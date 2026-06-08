PSG : L’UEFA valide la deuxième étoile de Paris

Double tenant du titre de la plus célèbre des compétitions de clubs, la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain évoluera bien avec un maillot deux étoiles la saison prochaine.

L’étoile dorée au-dessus de l'écusson a toujours fait la fierté des supporters de l’Olympique de Marseille, qui se targuent d’être « à jamais les premiers » champions d’Europe du football français. Si cela ne changera jamais, puisque l’OM a remporté la C1 en 1993, Marseille n’est plus le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. Vu qu’en l’espace d’une année, son plus grand rival, le Paris Saint-Germain , a effectué un incroyable doublé en remportant la LDC en 2025 et plus récemment en 2026. En conservant son titre de champion d’Europe face à Arsenal aux tirs au but le 30 mai dernier à la Puskas Aréna de Budapest, le club de la capitale française s’est donc offert une deuxième étoile.

Le PSG jouera avec un maillot deux étoiles

« arborera bien deux étoiles en Ligue des Champions la saison prochaine ». Comme l’UEFA a pu partager un gros plan du maillot du PSG pour la saison 2026-2027, orné de deux étoiles, Paris va donc ajouter une nouvelle étoile à son maillot bleu et rouge. L’occasion pour le PSG de porter un maillot spécial avec deux étoiles dorées au-dessus de son écusson ? La réponse est oui. Selon le site spécialisé Footyheadlines , le PSG. Comme l’UEFA a pu partager un gros plan du maillot du PSG pour la saison 2026-2027, orné de deux étoiles, Paris va donc ajouter une nouvelle étoile à son maillot bleu et rouge.

Comme l’équipe de France, le PSG évoluera donc de manière permanente, ou non, avec un maillot historique, floqué de ses étoiles durement glanées. Depuis le titre, la boutique officielle du PSG propose des produits dérivés arborant les deux étoiles, mais pour l’instant, le vrai nouveau maillot de Paris n’a pas été officialisé, même si des sites spécialisés ont déjà fait fuiter la probable future tunique des hommes de Luis Enrique.