Ferran Torres

En vacances, Ferran Torres inquiète le PSG

PSG24 juil. , 14:30
parEric Bethsy
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Attiré par le profil de Ferran Torres, le Paris Saint-Germain pourrait bientôt s'entendre avec l’attaquant du FC Barcelone. Le club de la capitale a quand même intérêt à se méfier de l’Atlético Madrid, un concurrent qui peut s’appuyer sur des atouts majeurs.
Les intentions de Luis Enrique sont claires. Pour compenser le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le coach du Paris Saint-Germain n’attend pas la signature d’un attaquant de surface comme le Portugais. Le technicien réclame plutôt la venue d’un joueur polyvalent et capable de mieux participer à l’animation offensive. Ce profil correspond par exemple au Belge Charles De Ketelaere et surtout à sa priorité Ferran Torres, dont la situation pourrait faciliter un transfert.

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L’attaquant du FC Barcelone se retrouve à un an de la fin de son contrat. Ses dirigeants espèrent prolonger son bail mais l’ancien joueur de Manchester City, vexé de ne pas être considéré comme le successeur de Robert Lewandowski, envisage sérieusement de claquer la porte. Le Paris Saint-Germain a donc profité de l’ouverture pour se rapprocher de Ferran Torres, à tel point qu’un accord entre les deux parties semble en bonne voie. Bien sûr, rien n’est signé et le double champion d’Europe n’est pas à l’abri d’un rebondissement. Le Barça peut finir par convaincre son attaquant, ou voir un autre courtisan prendre l’avantage. Mundo Deportivo confirme en ce sens l’intérêt de l’Atlético Madrid.
La menace est à prendre au sérieux étant donné que les Colchoneros possèdent des atouts non négligeables. Pour commencer, le club madrilène peut très bien utiliser Julian Alvarez, cible prioritaire des Blaugrana. Dans ce cas, le FC Barcelone ne tarderait pas à privilégier son concurrent en Liga. Certains diront que Ferran Torres a quand même le dernier mot. Mais là encore, l’Atlético Madrid peut sortir vainqueur grâce à ses joueurs Marc Pubill et Marcos Llorente, amis du Barcelonais. Le héros de la finale du Mondial 2026 est même parti en vacances à Ibiza avec le deuxième cité. Rien de rassurant pour les Parisiens.
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