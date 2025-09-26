ICONSPORT_270646_0413
Luis Enrique

TV : PSG - Auxerre, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue 126 sept. , 7:30
parAlexis Rose
Bête blessée après sa défaite contre l’OM, le Paris Saint-Germain voudra réagir face à Auxerre pour aborder le match de Ligue des Champions face au Barça avec le plus de confiance possible.

Quelle heure pour PSG - Auxerre ?

Tombé sur la pelouse de Marseille lors du Classique contre l’OM en début de semaine (0-1), le PSG doit se racheter devant son public. Cela pourra être le cas dès ce week-end puisque Paris va recevoir Auxerre ce samedi 27 septembre à 21h05 au Parc des Princes. Cette rencontre sera arbitrée par Thomas Léonard.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Auxerre ?

Comme la grande majorité des matchs de cette 6e journée de championnat, cette partie entre le PSG et l’AJA sera diffusée sur la chaîne Ligue 1+.

Les compos probables de PSG - Auxerre :

Plus leader de la Ligue 1 suite à sa défaite inattendue sur la pelouse de Marseille en début de semaine, le PSG compte bien remettre les pendules à l’heure. Avant d’aller à Barcelone pour son grand rendez-vous européen de cette fin d’année 2025, le club de la capitale va devoir se remettre en jambes contre Auxerre. Pour ce match, Luis Enrique sera privé de Dembélé ou Doué.
La compo probable du PSG : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Lucas Hernandez - Lee, Vitinha, Ruiz - Mbaye, Ramos, Kvaratskhelia.
Installé dans le ventre mou de la L1 avec deux victoires en cinq journées, Auxerre va se déplacer à Paris avec l’ambition de prendre le point du nul au moins. Une mission difficile, surtout à l'extérieur, pour les Auxerrois, qui ont connu un début de saison mitigé. Pour ce match, Christophe Pélissier fera sans Diomandé, El Azzouzi ou Oppegard.
La compo probable d’Auxerre : Leon - Casimir, Siwe, Sierralta, Mensah, Akpa - Sinayoko, Owusu, Danois, Namaso - Mara.

Ligue 1

27 septembre 2025 à 21:05
Paris Saint Germain
21:05
Auxerre
