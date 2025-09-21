OM-PSG : Barcola forfait

Il n’y aura pas de Bradley Barcola ce dimanche soir au Vélodrome. L’attaquant parisien, blessé à l’entraînement ce samedi, a du déclarer forfait pour cette rencontre selon RMC. L’ancien lyonnais rejoint ainsi Désiré Doué et Ousmane Dembélé à l’infirmerie en raison d’une gêne musculaire qui force Luis Enrique à la préserver en vue des prochaines échéances.