OM-PSG : Barcola forfait

PSG21 sept. , 11:13
parGuillaume Conte
Il n’y aura pas de Bradley Barcola ce dimanche soir au Vélodrome. L’attaquant parisien, blessé à l’entraînement ce samedi, a du déclarer forfait pour cette rencontre selon RMC. L’ancien lyonnais rejoint ainsi Désiré Doué et Ousmane Dembélé à l’infirmerie en raison d’une gêne musculaire qui force Luis Enrique à la préserver en vue des prochaines échéances. 
Vigilance Orange : OM-PSG n'est pas menacé...pour l'instant

Si le terain etait injouable ils mettraient ça sur le compte de Nasser

OM : Kondogbia forfait contre le PSG

Top 3 ? Tous les milieux du PSG lui sont superieurs

OM-PSG : Barcola forfait

"L’ancien lyonnais rejoint ainsi Désiré Doué et Ousmane Dembélé à l’infirmerie.." Et Joao Neves non?

OM-PSG : Barcola forfait

On envoi les titis !! Le plus important c'est Barcelone

Le PSG plus populaire que l'OM, la Chaîne L'Equipe s'enflamme

C'est bien mon grand.

Loading