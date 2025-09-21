OM-PSG : Barcola forfait

Si le terain etait injouable ils mettraient ça sur le compte de Nasser
Top 3 ? Tous les milieux du PSG lui sont superieurs
"L’ancien lyonnais rejoint ainsi Désiré Doué et Ousmane Dembélé à l’infirmerie.." Et Joao Neves non?
On envoi les titis !! Le plus important c'est Barcelone
C'est bien mon grand.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
Loading