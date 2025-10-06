PSG : Pierre Ménès félicite ce joueur « horrible »

Luis Enrique a procédé à un énorme turn-over lors du déplacement du PSG à Lille dimanche soir (1-1). Certains joueurs n’ont pas réussi à se mettre en évidence tandis que d’autres au contraire ont marqué des points.

Quatre jours après sa victoire sur la pelouse du FC Barcelone (1-2) lors de la 2e journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain défiait Lille ce dimanche en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Un match pour lequel Luis Enrique avait décidé de faire énormément tourner en titularisant notamment Beraldo, Hernandez, Zaïre-Emery, Mbaye, Ndjantou, Ramos ou encore Lee et Mayulu. Pas assez tueur en seconde mi-temps, le PSG a concédé le match nul au stade Pierre-Mauroy mais certains joueurs ont tout de même marqué des points.

C’est le cas selon Pierre Ménès de Warren Zaïre-Emery et de Kang-in Lee. Au contraire de Mbaye, Ramos et Barcola, lesquels ont été décevants, l’international français et le milieu de terrain sud-coréen ont surnagé dans le Nord aux yeux de l’ancien journaliste de Canal+. « Paris n’arrivait pas à se créer des occasions avec un Mbaye décidément beaucoup plus à l’aise à gauche qu’à droite, un Barcola qui est vraiment dans le dur et un Ramos qui nous a fait un match de Ramos titulaire, c’est-à-dire quasiment rien. En revanche, il y a des joueurs au PSG qui m’ont bien plu » explique Pierre Ménès avant de poursuivre.

« Zaïre-Emery, cela fait longtemps que je ne l’avais pas vu aussi dense au milieu de terrain. Même celui que j’appelle l’horrible Kang-in Lee a fait un match très sérieux avec beaucoup de disponibilité et de courses. J’aimerais bien qu’il joue un peu plus vers l’avant mais on ne peut pas tout demander non plus. Ce match n’était vraiment pas passionnant jusqu’à ce que Luis Enrique fasse entrer Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes. Evidemment, le visage de l’équipe a changé » a analysé le journaliste sur sa chaîne YouTube. Un avis qui sera massivement partagé en ce qui concerne Kang-in Lee. La performance de Warren Zaïre-Emery fait en revanche davantage débat tant l’international français a encore été massivement critiqué sur les réseaux sociaux après son match face à Lille, contre qui il portait le brassard de capitaine, preuve du turn-over sans précédent de Luis Enrique.