PSG : Bradley Barcola, ça devient gênant

En l'absence de plusieurs attaquants, Bradley Barcola pouvait démontrer qu'il était bien le tueur au sang froid que le Paris Saint-Germain attendait. Mais l'ancien joueur de l'OL a cruellement montré ses limites face au but.

Ousmane Dembélé et Désiré Doué étant blessés depuis plusieurs matchs, Luis Enrique a confié les clés de l'attaque parisienne à Bradley Barcola. Et si l'international tricolore a démontré qu'avec le ballon dans les pieds il était difficile à arrêter, il a également confirmé que face au but, il faisait souvent de très mauvais choix. Dimanche soir, face à Lille, tout comme à Barcelone, Bradley Barcola a vendangé quelques grosses occasions, et pour un club comme le Paris Saint-Germain, cela devient difficile à accepter. Au lendemain du nul face au LOSC, les critiques sont tout de même nombreuses.

Barcola doit faire mieux avec le PSG

Dans Le Parisien, le joueur arrivé de l'Olympique Lyonnais en 2023 pour 45 millions d'euros obtient un médiocre 4 sur 10, soit le deuxième plus mauvais joueur du PSG derrière Gonçalo Ramos. « Attendu comme le fer de lance de l’attaque parisienne en l’absence des tauliers, il a manqué de justesse dans le dernier geste. Stoppé par Ngoy (14e), il gâche une balle de but à la sortie d’une conduite de balle désastreuse sur plus de 40 m (43e) », écrivent nos confrères du quotidien régional. Pour L'Equipe, Bradley Barcola obtient aussi un 4 sur 10, mais sur RMC, Walid Acherchour est très sévère avec le joueur parisien. « Il y a des individualités qui n'ont pas été au niveau au PSG. Je ne suis pas du tout satisfait de la semaine de Barcola. Il a manqué de détermination. On en attend davantage, notamment car il doit être un leader offensif en l’absence de certains joueurs », a fait remarquer le consultant de l'After Foot.

Mais c'est Mathieu Faure, journaliste pour Nice-Matin et So Foot, mais également consultant pour l'émission 100% PSG, qui résume de manière très imagée ce que tout le monde pense actuellement de Bradley Barcola. « Barcola qui part seul au but, tu sais que tu peux aller pisser et que tu ne vas rien manquer », ironise notre confrère après le nul concédé par le Paris Saint-Germain à Lille. Sachant que Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia seront bientôt de retour, l'attaquant de 23 ans va devoir trouver un moyen de régler ce problème d'efficacité. Mais on peut faire confiance à Luis Enrique pour aider Barcola dans cette mission.