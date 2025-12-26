Transfert à 20 ME, Liverpool fait rire le PSG

Sans en faire une priorité pour l’instant, le PSG suit avec attention l’évolution du dossier Karim Adeyemi. Le club parisien apprécie le profil de l’attaquant allemand du Borussia Dortmund, qui suscite aussi l’intérêt der Liverpool.

Peu actif lors du précédent mercato, le Paris Saint-Germain sera à l’affût des opportunités en ce mois de janvier. Luis Enrique et Luis Campos ne s’interdisent rien, y compris de faire venir un ou plusieurs joueurs s’ils estiment que le rapport qualité/prix est bon. En attaque, le nom de Karim Adeyemi a été associé au champion d’Europe en titre ces dernières semaines. L’attaquant de 23 ans évoluant au Borussia Dortmund a des courtisans chez les cadors européens car outre le PSG, Liverpool est également intéressé par son transfert.

Le site Fichajes le confirme, indiquant que les Reds sont prêts à offrir… 20 millions d’euros pour recruter l’ancien joueur du RB Salzbourg. Une proposition jugée ridicule par la direction du Borussia Dortmund, qui réclame plus du triple pour se séparer de Karim Adeyemi, valorisé au sein du club allemand à près de 75 millions d’euros. Intéressé par le joueur, le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de mettre ce prix, mais certaines rumeurs faisaient écho d’une possible approche des Bleu et Rouge pour un possible transfert dont le prix serait compris entre 30 et 40 millions d’euros.

Liverpool trop radin pour Adeyemi

Avec une offre si basse, Liverpool n’a clairement aucune chance de rafler la mise. « A Dortmund, la réaction principale est l’incrédulité » écrit même le média spécialisé, qui confirme que le BVB n’a aucunement l’intention d’accepter une proposition jugée indécente pour son attaquant. Cela n’aurait aucun sens même si le début de saison de l’Allemand est décevant (4 buts, 1 passe décisive) et bien que sa situation contractuelle, avec une échéance en juin 2027, ne soit pas idéale pour négocier une vente au meilleur prix.

Reste à voir si Liverpool maintiendra tout de même son intérêt pour Karim Adeyemi et si les Reds seront prêts à revenir à la charge dans les semaines ou les mois à venir pour un possible transfert de l’ailier droit. Si oui, il faudra sans doute revoir cette offre initiale à la hausse. D’autant plus si le PSG décide de creuser cette piste qui n’est pour l’instant pas avancée pour Luis Campos.