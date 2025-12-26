Mercato ralenti, Nantes s'est trop emballé

Mal embarqué dans la course au maintien en Ligue 1, le FC Nantes se donne les moyens d’atteindre son objectif. Le club de Waldemar Kita tente de recruter des joueurs confirmés, quitte à se lancer sur des pistes trop ambitieuses.

’Ouest-France, les Canaris attendent aussi les signatures d’un ailier, d’un milieu relayeur et d’un voire deux défenseurs centraux. Rémy Cabella ne sera pas la dernière recrue du FC Nantes . L’actuel 17e de Ligue 1, qui annoncera bientôt la venue en prêt du milieu offensif de l’Olympiakos, a encore besoin de renforts pour se maintenir en Ligue 1. Selon les informations d, les Canaris attendent aussi les signatures d’un ailier, d’un milieu relayeur et d’un voire deux défenseurs centraux.

La charnière semble représenter une priorité pour la direction prête à se lancer sur des pistes audacieuses. Après la venue du latéral gauche Deiver Machado en tant que joker, les dirigeants nantais ont ouvert les dossiers Abakar Sylla et Issa Diop. Mais le quotidien régional affirme que ces pistes ont finalement été abandonnées. La source ne donne pas les raisons de ces échecs. Même si le président et actionnaire Waldemar Kita accepte de verser des salaires importants, ce paramètre a pu poser problème. On peut aussi imaginer que leur manque de temps de jeu a freiné les ardeurs du FC Nantes.

Cette saison, Abakar Sylla n’a pas joué un seul match avec l’équipe première de Strasbourg. L’Ivoirien de 23 ans était certes blessé en début d’exercice. Mais son absence sur le terrain est surtout liée aux choix de l’entraîneur Liam Rosenior. De son côté, Issa Diop a davantage joué à Fulham (7 matchs toutes compétitions confondues). Et ce malgré ses blessures à répétition. Mais le Français formé à Toulouse est loin d’être un titulaire chez les Cottagers. Leurs situations respectives ont peut-être fait réfléchir le FC Nantes qui a besoin de recrues rapidement opérationnelles, si possible dès le 4 janvier pour le déplacement à Marseille.