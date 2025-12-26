CAN 2025 : Le Mali freine l'avancée du Maroc

Tout simplement, parce qu'il a raison.
Parce qu'il pourrait se retourner contre le club pour licenciement abusif, et il serait capable de gagner voila pq le club ne prendra pas le risque de tenter le coup
Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas le licencier après son geste. Dans n'importe quelle autre entreprise, ce serait une faute grave.
C’était un peu compliqué et donc bienvenu au péno de l’organisateur… 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Fofana est trop frèle, trop fragile.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
Brahim Diaz obtient un penalty après une main de Nathan Gassama dans la surface ! L'ailier se fait justice lui-même, le Maroc mène 1-0 juste avant la mi-temps !