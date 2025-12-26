CAN 2025 : Le Mali freine l'avancée du Maroc

Dans le choc au sommet du groupe A, le Maroc a été accroché par le Mali 1-1 dans une rencontre où il aura fallu des penaltys pour trouver la faille. Pas encore qualifié, le pays hôte de cette CAN 2025 est toutefois bien placé.

Gêné par le bloc bas des Comores lors du match d'ouverture, le Maroc affrontait le Mali et son important défi physique. Les Marocains étaient supérieurs en première période et ils auraient mené rapidement si Saibari n'avait pas tiré au-dessus devant le but vide (17e). Une main maladroite de Gassama leur offrait l'ouverture du score sur penalty via Brahim Diaz (45e+5). Cependant, le Mali répondait de la même manière en seconde période. Découpé dans la surface, l'Auxerrois Sinayoko se faisait justice lui-même. Les Maliens tenaient le nul avec un arrêt du pied de Diarra devant En-Nesyri (78e).

Personne n'est qualifié dans ce groupe A. Ce match nul laisse le Maroc en tête (4 points) devant le Mali et la Zambie (2 points chacun). Les Comores sont quatrièmes avec 1 point.