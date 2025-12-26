ICONSPORT_280804_0021

CAN 2025 : Le Mali freine l'avancée du Maroc

CAN 202526 déc. , 23:05
parMehdi Lunay
0
Dans le choc au sommet du groupe A, le Maroc a été accroché par le Mali 1-1 dans une rencontre où il aura fallu des penaltys pour trouver la faille. Pas encore qualifié, le pays hôte de cette CAN 2025 est toutefois bien placé.
Gêné par le bloc bas des Comores lors du match d'ouverture, le Maroc affrontait le Mali et son important défi physique. Les Marocains étaient supérieurs en première période et ils auraient mené rapidement si Saibari n'avait pas tiré au-dessus devant le but vide (17e). Une main maladroite de Gassama leur offrait l'ouverture du score sur penalty via Brahim Diaz (45e+5). Cependant, le Mali répondait de la même manière en seconde période. Découpé dans la surface, l'Auxerrois Sinayoko se faisait justice lui-même. Les Maliens tenaient le nul avec un arrêt du pied de Diarra devant En-Nesyri (78e).
Personne n'est qualifié dans ce groupe A. Ce match nul laisse le Maroc en tête (4 points) devant le Mali et la Zambie (2 points chacun). Les Comores sont quatrièmes avec 1 point.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

ICONSPORT_270251_0028
ASSE

Bras de fer remporté, il va signer à l’ASSE

ICONSPORT_280799_0026
Premier League

PL : Man United roi du Boxing Day contre Newcastle

Fil Info

26 déc. , 23:06
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
26 déc. , 23:00
Bras de fer remporté, il va signer à l’ASSE
26 déc. , 22:56
PL : Man United roi du Boxing Day contre Newcastle
26 déc. , 22:47
OL : Endrick à Lyon, l'aventure a démarré
26 déc. , 22:30
Le PSG l’a bradé, sa valeur a déjà triplé
26 déc. , 22:00
Akouokou renvoyé, l’OL ferme la porte à double tour
26 déc. , 21:30
Mercato ralenti, Nantes s'est trop emballé
26 déc. , 21:15
CAN 2025 : Mbappé est bien venu soutenir le Maroc

Derniers commentaires

OM : Longoria provoque une guerre à la FFF

Tout simplement, parce qu'il a raison.

Akouokou renvoyé, l’OL ferme la porte à double tour

Parce qu'il pourrait se retourner contre le club pour licenciement abusif, et il serait capable de gagner voila pq le club ne prendra pas le risque de tenter le coup

Akouokou renvoyé, l’OL ferme la porte à double tour

Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas le licencier après son geste. Dans n'importe quelle autre entreprise, ce serait une faute grave.

Maroc - Mali : les compos (21h sur beIN Sports 1)

C’était un peu compliqué et donc bienvenu au péno de l’organisateur… 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Transfert à 35 ME, l'OM ne sait pas quoi en penser

Fofana est trop frèle, trop fragile.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading