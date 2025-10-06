ICONSPORT_273039_0096
Ayyoub Bouaddi

Le PSG rêve d'un joueur du LOSC

PSG06 oct. , 10:30
parQuentin Mallet
5
Après s'être offert Lucas Chevalier l'été dernier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain veut à nouveau piocher au LOSC pour renforcer son effectif en allant chercher Ayyoub Bouaddi.
L'été dernier fut synonyme d'entente cordiale entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Dans la foulée du sacre en Ligue des champions et d'une Coupe du monde des clubs quasi réussie, les dirigeants parisiens ont pris la décision, à la demande de Luis Enrique, de se séparer de Gianluigi Donnarumma. L'entraîneur espagnol, bien que reconnaissant de son parcours la saison passée, a préféré opter pour un portier plus à l'aise jeu au pied. C'est ainsi que Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi ont rapidement recruté Lucas Chevalier contre un joli chèque de 55 millions d'euros bonus compris. Et les relations entre les deux clubs, qui se sont affrontés hier dimanche 5 octobre en clôture de la 7e journée de Ligue 1, pourraient bien reprendre vie dans les semaines ou mois à venir.

Ayyoub Bouaddi fait rêver le PSG

C'est en tout cas ce qu'on peut croire des récentes révélations de Foot Parisien. Le média indique que le Paris Saint-Germain a l'intention de piocher une nouvelle fois dans l'effectif du LOSC en allant chercher Ayyoub Bouaddi. Le phénomène de précocité lillois, qui vient tout juste de fêter ses 18 ans, sort d'une semaine radieuse sur le plan individuel. Au sortir d'un match plus que réussi en milieu de semaine sur la pelouse de l'AS Roma, le jeune milieu de terrain lillois a réitéré face au PSG. Bien qu'il n'ait pas pu faire pencher le score en la faveur des siens, il a rendu une copie excellente, ratissant de nombreux ballons tout en relançant toujours proprement.
Aux premières loges, les décideurs parisiens et Luis Enrique ont certainement apprécié sa prestation, laquelle a donné raison à ces derniers sur leur volonté de le recruter en 2026.
A. Bouaddi

A. Bouaddi

FranceFrance Âge 18 Milieu

Coupe de France

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
5
Derniers commentaires

OM : Walid Acherchour dévoile le gros flop du mercato

Je le trouve pas mauvais dans le jeu. Il peut encore mieux faire, mais c'est pas parce qu'il fait un raté devant le but, qu'il faut le fusiller. Ce n'est pas un flop. La saison sera longue et il aura l'occasion de nous aider, j'en suis certain.

OM : Walid Acherchour dévoile le gros flop du mercato

il a fait une super preparation, mais on lui a mis Vermerren. O Riley devant lui. d un coup il est descendu de 2 crans dans la hierarchie. dur pour lui

« La défaite de l'OL est absurde » : Riolo n’a pas aimé

@Dirtyshady41 Oui, c'est certain. Celà demande une grosse débauche d'énergie tout le même et avec un match tous les 3 jours c'est pas évident pour les joueurs, et relâchement en fin de match est toujours possible. On a vécu ça certaines années à l'OM où on a du faire ça avec un effectif limité (années Bielsa ou Tudor), et finir la saison a été compliqué ;). Mais ce que vous faites depuis le début, personnellement je m'y attendais bas. Le talent de votre coach doit y faire aussi.

Le PSG rêve d'un joueur du LOSC

de cité !

Le PSG rêve d'un joueur du LOSC

Quelle vulgarité , cpmment un site peut laisser ce genre de coms de cailleras ??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

