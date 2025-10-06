Le PSG rêve d'un joueur du LOSC

Après s'être offert Lucas Chevalier l'été dernier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain veut à nouveau piocher au LOSC pour renforcer son effectif en allant chercher Ayyoub Bouaddi.

L'été dernier fut synonyme d'entente cordiale entre le LOSC et le Paris Saint-Germain . Dans la foulée du sacre en Ligue des champions et d'une Coupe du monde des clubs quasi réussie, les dirigeants parisiens ont pris la décision, à la demande de Luis Enrique, de se séparer de Gianluigi Donnarumma. L'entraîneur espagnol, bien que reconnaissant de son parcours la saison passée, a préféré opter pour un portier plus à l'aise jeu au pied. C'est ainsi que Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi ont rapidement recruté Lucas Chevalier contre un joli chèque de 55 millions d'euros bonus compris. Et les relations entre les deux clubs, qui se sont affrontés hier dimanche 5 octobre en clôture de la 7e journée de Ligue 1, pourraient bien reprendre vie dans les semaines ou mois à venir.

Ayyoub Bouaddi fait rêver le PSG

C'est en tout cas ce qu'on peut croire des récentes révélations de Foot Parisien. Le média indique que le Paris Saint-Germain a l'intention de piocher une nouvelle fois dans l'effectif du LOSC en allant chercher Ayyoub Bouaddi. Le phénomène de précocité lillois, qui vient tout juste de fêter ses 18 ans, sort d'une semaine radieuse sur le plan individuel. Au sortir d'un match plus que réussi en milieu de semaine sur la pelouse de l'AS Roma, le jeune milieu de terrain lillois a réitéré face au PSG. Bien qu'il n'ait pas pu faire pencher le score en la faveur des siens, il a rendu une copie excellente, ratissant de nombreux ballons tout en relançant toujours proprement.

Aux premières loges, les décideurs parisiens et Luis Enrique ont certainement apprécié sa prestation, laquelle a donné raison à ces derniers sur leur volonté de le recruter en 2026.