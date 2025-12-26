Akouokou renvoyé, l’OL ferme la porte à double tour

Prêté par l’Olympique Lyonnais cet été, Paul Akouokou ne donne pas satisfaction au Real Saragosse. Le pensionnaire de D2 espagnole tente d’interrompre le passage du milieu défensif. Mais pour le moment, le club rhodanien s’y oppose catégoriquement.

Entre Paul Akouokou et l’Olympique Lyonnais , ce n’est toujours pas terminé. Le milieu sous contrat jusqu'en 2027 avait seulement été prêté au Real Saragosse en toute fin de mercato estival. Le club rhodanien pouvait espérer que son expérience se passe bien et que le pensionnaire de D2 espagnole conserve l’Ivoirien. Mais ce scénario n’est pas d’actualité. Au contraire, la formation qui accueille l’ancien joueur du Betis ne veut plus en entendre parler !

Son entraîneur Rubén Sellés ne compte plus sur Paul Akouokou qui n’a plus joué en championnat depuis sa fameuse exclusion le 18 octobre. Pour rappel, le milieu de 28 ans, déjà exclu une semaine plus tôt, n’avait pas accepté ce nouveau carton rouge contre Cultural Leonesa, d’où son coup de poing sur l’écran de la VAR. Sans le savoir, Paul Akouokou réalisait son dernier geste en championnat. Lui qui se retrouve poussé vers la sortie. Le Real Saragosse aimerait casser son prêt au risque de payer une pénalité. Mais pour le moment, El Gol Digital affirme que l’Olympique Lyonnais refuse de revenir sur leur accord.

La condition d'Akouokou

Ce n’est pas vraiment une surprise puisque l’international ivoirien n’entre pas non plus dans les plans de Paulo Fonseca. Sa présence ne ferait qu’alourdir la masse salariale des Gones toujours encadrée par la DNCG. Compte tenu du refus de Lyon, le Real Saragosse n’a plus qu’à espérer qu’une nouvelle écurie souhaite recruter Paul Akouokou cet hiver. Pas sûr qu’une équipe se manifeste pour récupérer le flop. D’autant que ce dernier n’envisage un départ qu’à condition d’atterrir au sein d’une formation de niveau au moins équivalent.