Le PSG l’a bradé, sa valeur a déjà triplé

PSG26 déc. , 22:30
parEric Bethsy
0
Prêté du côté d’Aston Villa l’hiver dernier, puis transféré à Fenerbahçe quelques mois plus tard, Marco Asensio n’était plus désiré au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale s’est débarrassé de l’Espagnol à un prix réduit. L’occasion pour les Turcs de réaliser une énorme plus-value.
Marco Asensio revit en Turquie. Non conservé par le Paris Saint-Germain, qui l’avait déjà prêté à Aston Villa l’hiver dernier, le milieu offensif a profité du mercato estival pour se relancer à Fenerbahçe. Un transfert bénéfique puisque l’international espagnol a retrouvé un bon niveau sous ses nouvelles couleurs. Ses statistiques affichent déjà 9 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Sans surprise, de telles performances ne passent pas inaperçues avant la fenêtre de janvier.

Villarreal revient à la charge

Dans son pays natal, on parle effectivement d’un intérêt de Villarreal. Le Sous-marin jaune avait tenté de recruter Marco Asensio cet été. Mais l’offre présentée n’avait pas convaincu l’ancien joueur du Real Madrid. Cette fois, le pensionnaire de Liga semble disposé à faire un effort supplémentaire pour le convaincre, sachant qu’il faudra également conserver un certain budget pour répondre aux exigences de Fenerbahçe.
Satisfait des prestations de sa recrue sous contrat jusqu’en 2028 (plus une année en option), le club turc ne compte pas la libérer aussi facilement et réclamerait entre 20 et 25 millions d’euros selon le site spécialisé NTV Spor. Le montant ne serait pas insurmontable pour Villarreal qui étudie plusieurs montages possibles pour financer le transfert. De quoi envisager une très belle plus-value pour Fenerbahçe grâce à l’aide du Paris Saint-Germain. Impatient de se débarrasser de son indésirable, le champion d’Europe avait vendu Marco Asensio pour seulement 7,5 millions d’euros. On peut dire que les dirigeants parisiens avaient tout simplement bradé celui qui avait subitement perdu les faveurs du coach Luis Enrique en début de saison dernière.
M. Asensio Willemsen

M. Asensio Willemsen

SpainEspagne Âge 29 Milieu

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Lig

Matchs13
Buts8
Passes décisives5
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OM : Longoria provoque une guerre à la FFF

Tout simplement, parce qu'il a raison.

Akouokou renvoyé, l’OL ferme la porte à double tour

Parce qu'il pourrait se retourner contre le club pour licenciement abusif, et il serait capable de gagner voila pq le club ne prendra pas le risque de tenter le coup

Akouokou renvoyé, l’OL ferme la porte à double tour

Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas le licencier après son geste. Dans n'importe quelle autre entreprise, ce serait une faute grave.

Maroc - Mali : les compos (21h sur beIN Sports 1)

C’était un peu compliqué et donc bienvenu au péno de l’organisateur… 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Transfert à 35 ME, l'OM ne sait pas quoi en penser

Fofana est trop frèle, trop fragile.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading