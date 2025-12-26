Le PSG l’a bradé, sa valeur a déjà triplé

Prêté du côté d’Aston Villa l’hiver dernier, puis transféré à Fenerbahçe quelques mois plus tard, Marco Asensio n’était plus désiré au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale s’est débarrassé de l’Espagnol à un prix réduit. L’occasion pour les Turcs de réaliser une énorme plus-value.

Marco Asensio revit en Turquie. Non conservé par le Paris Saint-Germain , qui l’avait déjà prêté à Aston Villa l’hiver dernier, le milieu offensif a profité du mercato estival pour se relancer à Fenerbahçe. Un transfert bénéfique puisque l’international espagnol a retrouvé un bon niveau sous ses nouvelles couleurs. Ses statistiques affichent déjà 9 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Sans surprise, de telles performances ne passent pas inaperçues avant la fenêtre de janvier.

Villarreal revient à la charge

Dans son pays natal, on parle effectivement d’un intérêt de Villarreal. Le Sous-marin jaune avait tenté de recruter Marco Asensio cet été. Mais l’offre présentée n’avait pas convaincu l’ancien joueur du Real Madrid. Cette fois, le pensionnaire de Liga semble disposé à faire un effort supplémentaire pour le convaincre, sachant qu’il faudra également conserver un certain budget pour répondre aux exigences de Fenerbahçe.

Satisfait des prestations de sa recrue sous contrat jusqu’en 2028 (plus une année en option), le club turc ne compte pas la libérer aussi facilement et réclamerait entre 20 et 25 millions d’euros selon le site spécialisé NTV Spor. Le montant ne serait pas insurmontable pour Villarreal qui étudie plusieurs montages possibles pour financer le transfert. De quoi envisager une très belle plus-value pour Fenerbahçe grâce à l’aide du Paris Saint-Germain. Impatient de se débarrasser de son indésirable, le champion d’Europe avait vendu Marco Asensio pour seulement 7,5 millions d’euros. On peut dire que les dirigeants parisiens avaient tout simplement bradé celui qui avait subitement perdu les faveurs du coach Luis Enrique en début de saison dernière.