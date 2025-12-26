ICONSPORT_270251_0028

Bras de fer remporté, il va signer à l’ASSE

ASSE26 déc. , 23:00
parEric Bethsy
0
A la lutte pour la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne prend le pari de la jeunesse pour la deuxième partie de saison. L’entraîneur des Verts Eirik Horneland va intégrer des jeunes issus du centre de formation comme le milieu Paul Eymard, sur le point de signer son premier contrat professionnel.
Un temps présentée comme le Paris Saint-Germain de la Ligue 2, l’AS Saint-Etienne ne surclasse pas la concurrence dans son championnat. Les Verts n’occupent que la troisième place au terme de la phase aller. En difficulté, le club stéphanois aurait bien besoin de renforts durant le mercato hivernal. Mais la direction ne semble pas partie pour accumuler les recrues. Les nouvelles têtes viendront plutôt du centre de formation où Paul Eymard a fait ses classes jusqu’à toquer à la porte de l’équipe première.

Intéressant pendant la pré-saison, le milieu seulement âgé de 17 ans devait intégrer la rotation d’Eirik Horneland. Mais les négociations pour la signature de son premier contrat professionnel s’étaient heurtées à un désaccord. Ce blocage avait agacé les dirigeants à l’origine de sa mise à l’écart. Une manière de mettre la pression sur le joueur entré dans la dernière année de son bail. Bien souvent, cette stratégie n’arrange pas les choses et incite les joueurs à partir libre. Mais l’AS Saint-Etienne a pris la bonne décision puisque les deux parties ont finalement trouvé un accord.
D’après le média spécialisé Peuple Vert, Paul Eymard, pourtant convoité par des écuries européennes comme l’Inter Milan et le RB Leipzig, signera son premier contrat professionnel à sa majorité le 5 janvier. Une excellente nouvelle pour l’AS Saint-Etienne et pour l’international U18 français qui souhaite absolument percer au sein de son club formateur. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Franco-Sénégalais s’était engagé à signer dès le mois de septembre. Ainsi, Eirik Horneland a pu commencer à intégrer le jeune talent titularisé lors des trois matchs de Coupe de France. Son installation dans l’effectif pourrait servir à compenser l’absence de Pierre Ekwah qui a rompu son contrat de manière unilatérale.
0
Derniers commentaires

OM : Longoria provoque une guerre à la FFF

Tout simplement, parce qu'il a raison.

Akouokou renvoyé, l’OL ferme la porte à double tour

Parce qu'il pourrait se retourner contre le club pour licenciement abusif, et il serait capable de gagner voila pq le club ne prendra pas le risque de tenter le coup

Akouokou renvoyé, l’OL ferme la porte à double tour

Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas le licencier après son geste. Dans n'importe quelle autre entreprise, ce serait une faute grave.

Maroc - Mali : les compos (21h sur beIN Sports 1)

C’était un peu compliqué et donc bienvenu au péno de l’organisateur… 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Transfert à 35 ME, l'OM ne sait pas quoi en penser

Fofana est trop frèle, trop fragile.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

