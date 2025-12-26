Bras de fer remporté, il va signer à l’ASSE

A la lutte pour la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne prend le pari de la jeunesse pour la deuxième partie de saison. L’entraîneur des Verts Eirik Horneland va intégrer des jeunes issus du centre de formation comme le milieu Paul Eymard, sur le point de signer son premier contrat professionnel.

Un temps présentée comme le Paris Saint-Germain de la Ligue 2 l’AS Saint-Etienne ne surclasse pas la concurrence dans son championnat. Les Verts n’occupent que la troisième place au terme de la phase aller. En difficulté, le club stéphanois aurait bien besoin de renforts durant le mercato hivernal. Mais la direction ne semble pas partie pour accumuler les recrues. Les nouvelles têtes viendront plutôt du centre de formation où Paul Eymard a fait ses classes jusqu’à toquer à la porte de l’équipe première.

Intéressant pendant la pré-saison, le milieu seulement âgé de 17 ans devait intégrer la rotation d’Eirik Horneland. Mais les négociations pour la signature de son premier contrat professionnel s’étaient heurtées à un désaccord. Ce blocage avait agacé les dirigeants à l’origine de sa mise à l’écart. Une manière de mettre la pression sur le joueur entré dans la dernière année de son bail. Bien souvent, cette stratégie n’arrange pas les choses et incite les joueurs à partir libre. Mais l’AS Saint-Etienne a pris la bonne décision puisque les deux parties ont finalement trouvé un accord.

D’après le média spécialisé Peuple Vert, Paul Eymard, pourtant convoité par des écuries européennes comme l’Inter Milan et le RB Leipzig, signera son premier contrat professionnel à sa majorité le 5 janvier. Une excellente nouvelle pour l’AS Saint-Etienne et pour l’international U18 français qui souhaite absolument percer au sein de son club formateur. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Franco-Sénégalais s’était engagé à signer dès le mois de septembre. Ainsi, Eirik Horneland a pu commencer à intégrer le jeune talent titularisé lors des trois matchs de Coupe de France. Son installation dans l’effectif pourrait servir à compenser l’absence de Pierre Ekwah qui a rompu son contrat de manière unilatérale.