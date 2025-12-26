PL : Man United roi du Boxing Day contre Newcastle

18e journée de Premier League

Old Trafford

Manchester United - Newcastle : 1-0

But : Dorgu (24e) pour Manchester United

Manchester United continue son opération remontée au classement. Avec ce quatrième match de suite sans défaite en Premier League et fort de ce succès contre Newcastle, les hommes de Ruben Amorim remontent provisoirement à la 5e place du championnat en attendant les autres matchs de la 18e journée ce week-end.