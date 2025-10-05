Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader

7e journée de Ligue 1

Stade Pierre-Mauroy

Lille - PSG : 1 - 1

Buts : Nuno Mendes (66'), Ethan Mbappé (85')

Choc d'européens ce dimanche soir en clôture de la 7e journée de Ligue 1 entre le LOSC et le Paris Saint-Germain au Stade Pierre-Mauroy. Après leur victoire sur la pelouse du FC Barcelone, les Parisiens se sont rendus plus confiants que jamais en terres lilloises pour tenter de récupérer leur place de leader du championnat au détriment de l'OM. Avec un onze toujours remanié, Luis Enrique a fait le pari d'aller chercher la formation de Bruno Genesio en la privant de ballons. De son côté, Lille pouvait aussi surfer sur son exploit face à la Roma et l'appui de ses supporters pour frapper un très grand coup. Et si en première mi-temps, le PSG a eu beaucoup plus la possession du ballon, les plus grosses occasions sont venues d'assauts lillois. A plusieurs reprises, en contre-attaque surtout, les Dogues ne sont pas passés loin de tromper Lucas Chevalier, ancien de la maison. Mais c'est sur un score nul et vierge que Benoit Bastien, l'arbitre du soir, a renvoyé les 22 acteurs au vestiaire.

Ethan Mbappé en sauveur, Lille fait déjouer le PSG

La deuxième mi-temps a été celle du spectacle pour les deux camps. Et il aura fallu attendre un coaching XXL de la part de Luis Enrique pour voir le compteur se débloquer : à l'heure de jeu, l'entraineur parisien a décidé de lancer Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes pour tenter d'aller décrocher la victoire. Rien que ça. Pari gagnant, puisque le latéral gauche portugais a ouvert le score d'un coup-franc remarquable à peine plus de 5 minutes après son entrée en jeu. Paris n'est pas passé loin de doubler la mise à la 80e minute grâce à une demi-volée puissante de Kang-in Lee mais Berke Ozër s'est parfaitement envolé.

Un bel arrêt lourd de conséquences : dans la foulée, Ethan Mbappé rentre en jeu à la place d'un Fernandez-Pardo fatigué et permet aux siens d'égaliser grâce à une frappe ras-de-terre depuis son pied gauche (85'). Un but qui ravit son frère Kylian et son père Wilfrid venus à Pierre-Mauroy observer la rencontre. Un dernier centre au point de pénalty de Vitinha (90+3') était bien placé, mais personne à la réception pour permettre au PSG de reprendre les devants.

Avec ce match nul, le PSG récupère quand même son fauteuil de leader en prenant un point d'avance sur l'OM. Luis Enrique espérait sans doute que ses joueurs surfent sur la victoire à Barcelone plus tôt dans la semaine en Ligue des champions, mais le LOSC a parfaitement joué le coup en contre-attaque.