Lille PSG

Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader

Ligue 105 oct. , 22:37
parQuentin Mallet
8
7e journée de Ligue 1
Stade Pierre-Mauroy
Lille - PSG : 1 - 1
Buts : Nuno Mendes (66'), Ethan Mbappé (85') 
Choc d'européens ce dimanche soir en clôture de la 7e journée de Ligue 1 entre le LOSC et le Paris Saint-Germain au Stade Pierre-Mauroy. Après leur victoire sur la pelouse du FC Barcelone, les Parisiens se sont rendus plus confiants que jamais en terres lilloises pour tenter de récupérer leur place de leader du championnat au détriment de l'OM. Avec un onze toujours remanié, Luis Enrique a fait le pari d'aller chercher la formation de Bruno Genesio en la privant de ballons. De son côté, Lille pouvait aussi surfer sur son exploit face à la Roma et l'appui de ses supporters pour frapper un très grand coup. Et si en première mi-temps, le PSG a eu beaucoup plus la possession du ballon, les plus grosses occasions sont venues d'assauts lillois. A plusieurs reprises, en contre-attaque surtout, les Dogues ne sont pas passés loin de tromper Lucas Chevalier, ancien de la maison. Mais c'est sur un score nul et vierge que Benoit Bastien, l'arbitre du soir, a renvoyé les 22 acteurs au vestiaire.

Ethan Mbappé en sauveur, Lille fait déjouer le PSG

La deuxième mi-temps a été celle du spectacle pour les deux camps. Et il aura fallu attendre un coaching XXL de la part de Luis Enrique pour voir le compteur se débloquer : à l'heure de jeu, l'entraineur parisien a décidé de lancer Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes pour tenter d'aller décrocher la victoire. Rien que ça. Pari gagnant, puisque le latéral gauche portugais a ouvert le score d'un coup-franc remarquable à peine plus de 5 minutes après son entrée en jeu. Paris n'est pas passé loin de doubler la mise à la 80e minute grâce à une demi-volée puissante de Kang-in Lee mais Berke Ozër s'est parfaitement envolé. 
Un bel arrêt lourd de conséquences : dans la foulée, Ethan Mbappé rentre en jeu à la place d'un Fernandez-Pardo fatigué et permet aux siens d'égaliser grâce à une frappe ras-de-terre depuis son pied gauche (85'). Un but qui ravit son frère Kylian et son père Wilfrid venus à Pierre-Mauroy observer la rencontre. Un dernier centre au point de pénalty de Vitinha (90+3') était bien placé, mais personne à la réception pour permettre au PSG de reprendre les devants.
Avec ce match nul, le PSG récupère quand même son fauteuil de leader en prenant un point d'avance sur l'OM. Luis Enrique espérait sans doute que ses joueurs surfent sur la victoire à Barcelone plus tôt dans la semaine en Ligue des champions, mais le LOSC a parfaitement joué le coup en contre-attaque.

Ligue 1

05 octobre 2025 à 20:45
LOSC Lille
Mbappé Lottin85'
1
1
Match terminé
Paris Saint Germain
Mendes66'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
88
B. André
LOSC LilleLOSC Lille
But
85
E. Mbappé Lottin
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
81
ENTRE
E. Mbappé Lottin
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
M. Fernandez Pardo
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
76
ENTRE
T. Santos Carvalho
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
T. Meunier
LOSC LilleLOSC Lille
8
Derniers commentaires

OM : Il se faire cracher dessus à Marignane, le retournement de vestes est énorme

Quel titre !!! L'apéro du week-end fût long ...

Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader

On maintient le cap, toujours sans avoir bénéficié de préparation. Bravo à nos remplaçants pour ce bon point.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, tu veux jouer au professeur et bien sous irréprochable ou ne te plains pas du retour de bâton, l'arroseur arrosé, et oui.

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu connais les concepts de "titulaire" et "remplaçant" ou il faut qu'on te les explique ? Un mec qui sort du banc c'est un joueur de l'équipe B, voire C point. Si tu réfléchissais avant de l'ouvrir, tu aurais su que tes joueurs du banc seraient eux aussi titulaires dans quasi tous les clubs de L1

Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader

grrrr pas moi,tout ce qui a un rapport de pres avec lotin me donne des haut de coeur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading