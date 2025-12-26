OL : Endrick à Lyon, l'aventure a démarré

Quelques jours après l’annonce officielle de l’OL, Endrick est arrivé ce vendredi à Lyon.

L’attaquant brésilien de 19 ans, prêté pour six mois sans option d’achat par le Real Madrid, a publié sur X plusieurs photos de son arrivée en France. L’ancien joueur de Palmeiras n’est pas arrivé seul puisque ses chiens ainsi que son épouse ont également fait le voyage dans la capitale des Gaules. L’aventure lyonnaise du nouveau numéro 9 de Paulo Fonseca a concrètement démarré.