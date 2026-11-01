LdC : Programme et résultats de la 4e journée
Mardi 3 novembre 2026
18h45 :
Galatasaray – Stuttgart sur Canal+ Sport
Shakhtar Donetsk – Sporting Portugal sur Canal+ Live 3
21h :
Villarreal – Paris SG sur Canal+ Foot
Bodo/Glimt – Lille sur Canal+ Sport
Atlético Madrid – Bayern Munich sur Canal+ Live 3
Barcelone – Aston Villa sur Canal+ Live 4
Manchester United – AS Rome sur Canal+ Live 5
Feyenoord – Inter Milan sur Canal+ Live 6
LASK – Slovan Bratislava sur Canal+ Live 7
Mercredi 4 novembre 2026
18h45 :
AEK Athènes – Real Madrid sur Canal+ Foot
Fenerbahçe – Liverpool sur Canal+ Sport
21h :
RC Lens – Côme sur Canal+
Leipzig – Manchester City sur Canal+ Foot
Slavia Prague – Arsenal sur Canal+ Sport
Dortmund – Bétis Séville sur Canal+ Live 4
Porto – Naples sur Canal+ Live 5
PSV Eindhoven – Bruges sur Canal+ Live 6
Viking – Sabah sur Canal+ Live 7
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Derniers commentaires
Le penalty refusé à l’OL fait parler
lol je dis pas qu il y pas penalty ,mais "Penalty pour Lyon" ca sonnait beaucoup pendant un moment
Man City fixe un prix, le PSG veut Cherki gratuit
Tu cherches un peu et tu verras comment il a trahi le PSG en donnant son accord et qu il est parti negocier avec Dortmund
4 à la suite, l'OM revient dans la course
Merci Delange....
4 à la suite, l'OM revient dans la course
Auxerre, Le Mans, c'est pas non plus impossible pour une équipe qui joue le maintient
L1 : L’OL et le Paris FC frappent fort
Déjà terminée la hype Monégasque ?
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
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|4
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|18
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|0
|2
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|-11