LdC : Le PSG choque l'Europe à Villarreal

4e journée de Ligue des Champions

Buts : Neves, Doué, Mayulu, Fabian Ruiz (x2) et Boly pour le PSG

Le PSG a livré un match impeccable de bout en bout sur la pelouse de Villarreal pour largement s’imposer en Espagne (0-6).

Privé de plusieurs de ses meilleurs joueurs dont Nuno Mendes, Dembélé ou encore Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain passait un test sur la pelouse de Villarreal ce mardi lors de la 4e journée de Ligue des Champions. Luis Enrique peut être satisfait par la prestation de ses joueurs, qui ont sans doute élevé le niveau à un point qu’il n’imaginait pas ce mardi. Très vite en première mi-temps, le PSG impressionnait tout le monde. A la 17e minute de jeu, le double champion d’Europe en titre menait déjà 0-4 grâce à des buts de Joao Neves, Doué, Mayulu et Fabian Ruiz.

Une impression de facilité déconcertante se dégageait des joueurs parisiens, qui ne levaient pas tellement le pied après le repos. Fabian Ruiz inscrivait un doublé et en fin de match, le jeune Boly participait à la fête en inscrivant son premier but avec les pros. Score final : 0-6 pour un Paris Saint-Germain plus impressionnant que jamais et qui caracole en tête de la phase de ligue en C1.