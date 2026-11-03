PSG : Le rouleau compresseur parisien bat un énorme record

Le Paris Saint-Germain a réalisé une entame de match historique sur la pelouse de Villarreal en inscrivant quatre buts lors des 17 premières minutes. Un record dans l’histoire de la Ligue des Champions.

Mais où s’arrêtera le Paris Saint-Germain de Luis Enrique ? Même privé de Nuno Mendes, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, le PSG semble injouable en Ligue des Champions et ce ne sont pas les joueurs de Villarreal qui vont dire le contraire. Les joueurs espagnols ont pris la foudre dès l’entame du match ce mardi lors de la 4e journée de C1 avec quatre buts encaissés par Joao Neves, Doué, Mayulu et Fabian Ruiz dès les 17 premières minutes de jeu . C’est tout simplement la première fois dans l’histoire entière de la Ligue des Champions qu’une équipe mène 4-0 aussi vite dans un match.

Un nouveau record colossal à mettre à l’actif du double champion d’Europe en titre, tout simplement injouable depuis plus de deux ans maintenant dans cette compétition. Au vu des absences importantes du jour, c’est dire la marge que possèdent les coéquipiers de Désiré Doué sur leurs adversaires. Avec quatre victoires en quatre matchs après celui à Villarreal ce mardi soir, le PSG caracolera en tête de la phase de ligue. L’objectif pour Luis Enrique est à présent d’accrocher le top 2 à l’issue des huit matchs de la première phase pour s’assurer le match retour au Parc des Princes à chaque tour à élimination directe jusqu’à une potentielle finale. Un atout important dont a bien profité Arsenal la saison dernière par exemple.