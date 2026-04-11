Le PSG peut compter sur le nouveau maire de Paris
Emmanuel Grégoire fait la paix avec le PSG

PSG : Paris fait une offre légendaire au Qatar

PSG11 avr. , 8:00
parClaude Dautel
0
La guerre est désormais finie entre le PSG et la mairie de Paris, au point même que désormais Emmanuel Grégoire est prêt à offrir au club de la capitale tout ce qu'il voulait depuis des années.
Il n'aura pas fallu attendre longtemps après le départ d'Anne Hidalgo, pour que les relations entre son successeur et Nasser Al-Khelaifi se réchauffent. Après avoir fait son retour au Parc des Princes, le nouveau maire de Paris va demander la semaine prochaine aux élus de la capitale de lui confier un mandat pour négocier la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Mais, ce n'est pas tout, car Emmanuel Grégoire souhaite que le PSG obtienne plus que le stade de la Porte de Saint-Cloud. C'est ce qu'explique Le Parisien, puisque le quotidien francilien affirme que même le nom de la porte de Saint-Cloud pourrait changer et devenir la Porte des Princes. Une mesure symbolique qui en cache d'autres plus concrètes et décisives pour convaincre le Paris SG de ne pas partir à Massy ou à Poissy.

La Porte des Princes à la place de la Porte de Saint-Cloud

Car dans ce projet de futur stade, les dirigeants des champions d'Europe voyaient aussi là l'occasion de développer un vrai lieu de vie autour de cette enceinte. Et autour du Parc des Princes, la place n'est pas énorme pour se développer, sachant que le stade Jean-Bouin bloque déjà une grande partie du quartier. Ce n'est pas un problème pour le maire de Paris qui a des idées pour permettre au Paris Saint-Germain de s'étendre dans un arrondissement où le moindre mètre-carré coûte aussi cher que le salaire d'un joueur de Ligue 1 (pas du PSG). Si la couverture du périphérique semble désormais entérinée, ce qui permettra de récupérer de la surface, le maire de Paris veut proposer des choses à Nasser Al-Khelaifi. « Côté Boulogne-Billancourt, le stade Géo-André, la station essence, le parking et l’ancien Go Sport pourraient être cédés au club (sous forme de bail) pour implanter des activités économiques », précise le maire de Paris, qui pense qu'avec cela et un Parc des Princes rénové avec 60.000 places, Qatar Sport Investments sera favorable à rester à Paris.
Car Emmanuel Grégoire l'avoue, ce sera quasiment une erreur historique pour la ville de ne pas arriver à un accord avec le PSG et de voir le club de la capitale filer vers la banlieue. Dans un document transmis aux autres élus parisiens, le maire est très clair sur ce sujet. « Je veux le dire clairement : laisser partir le Paris Saint-Germain hors de Paris serait une faute politique, urbaine et historique. Le départ du Paris Saint-Germain serait une perte considérable », écrit Emmanuel Grégoire, lequel souhaite désormais une décision très rapide afin qu'un accord puisse être finalisé avec Nasser Al-Khelaifi à la fin de l'été. Le vote du conseil de Paris est prévu ce mardi 14 avril, ce sera un premier pas fait vers le PSG après tant d'années de galères et de combats.
Le Parc des Princes au coeur d'un quartier rénové
Le projet de nouveau quartier

Lire aussi

PSG : Hakimi sanctionné pour son comportement extra-sportifPSG : Hakimi sanctionné pour son comportement extra-sportif
PSG : Gonçalo Ramos refuse de perdre son temps avec Luis EnriquePSG : Gonçalo Ramos refuse de perdre son temps avec Luis Enrique
PSG : Fabian Ruiz est bien blessé, son Mondial compromisPSG : Fabian Ruiz est bien blessé, son Mondial compromis
0
Articles Recommandés
Stéphane Richard et Frank McCourt
OM

OM : Trois premiers transferts déjà officialisés

ICONSPORT_279346_0181
Ligue 1

TV : OL - Lorient, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_364024_0129
OM

L’OM remonte sur le podium, ça ne le fait pas rêver

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 29e journée

Fil Info

11 avr. , 8:20
OM : Trois premiers transferts déjà officialisés
11 avr. , 7:00
TV : OL - Lorient, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
10 avr. , 23:40
L’OM remonte sur le podium, ça ne le fait pas rêver
10 avr. , 23:05
L1 : Programme TV et résultats de la 29e journée
10 avr. , 23:02
L1 : L'OM retrouve le podium
10 avr. , 22:58
Esp : Le Real dit quasiment adieu au titre
10 avr. , 22:30
Deschamps au Real, des joueurs sont déjà menacés
10 avr. , 22:00
OM : Le flop Robinio Vaz, la Roma s'énerve
10 avr. , 21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 30e journée

Derniers commentaires

Deschamps au Real, des joueurs sont déjà menacés

si le real veut pas de jeu bloc defensif fort boom vers l'avant a court tout droit et ne pas etre agreable a regarder jouer mais avec potentiellement des resultats possible pas mieux que la dech...

TV : OL - Lorient, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakahté, Abner - Tessmann, Morton - Endrick, Tolisso, Moreira - Sulc. tessmann est a la ramasse depuis 6 mois mais encore titu? sulc n'etait pas annoncé blessé? Endrick va continuer a jouer collé a la ligne alors qu'il destabilise le bloc vu qu'il ne fait aucun taf de pressing et de defense? mettez le 9 pour voir ce que ca donne

L1 : L'OM retrouve le podium

On s'en tape de la maîtrise du match c'est l'aspect comptable qui compte ils nous fallait les 3 points c'est fait. On connaît le niveau de notre équipe reste 5 match

L’OM remonte sur le podium, ça ne le fait pas rêver

Tu dois être en grand supporter de l’OM TOI ?

Esp : Le Real dit quasiment adieu au titre

On a les mêmes chez nous, le Réal de Massilia… 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading