PSG : Paris fait une offre légendaire au Qatar

La guerre est désormais finie entre le PSG et la mairie de Paris, au point même que désormais Emmanuel Grégoire est prêt à offrir au club de la capitale tout ce qu'il voulait depuis des années.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps après le départ d'Anne Hidalgo, pour que les relations entre son successeur et Nasser Al-Khelaifi se réchauffent. Après avoir fait son retour au Parc des Princes, le nouveau maire de Paris va demander la semaine prochaine aux élus de la capitale de lui confier un mandat pour négocier la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Mais, ce n'est pas tout, car Emmanuel Grégoire souhaite que le PSG obtienne plus que le stade de la Porte de Saint-Cloud. C'est ce qu'explique Le Parisien, puisque le quotidien francilien affirme que même le nom de la porte de Saint-Cloud pourrait changer et devenir la Porte des Princes. Une mesure symbolique qui en cache d'autres plus concrètes et décisives pour convaincre le Paris SG de ne pas partir à Massy ou à Poissy.

La Porte des Princes à la place de la Porte de Saint-Cloud

Côté Boulogne-Billancourt, le stade Géo-André, la station essence, le parking et l’ancien Go Sport pourraient être cédés au club (sous forme de bail) pour implanter des activités économiques », précise le maire de Paris, qui pense qu'avec cela et un Parc des Princes rénové avec 60.000 places, Qatar Sport Investments sera favorable à rester à Paris. Car dans ce projet de futur stade, les dirigeants des champions d'Europe voyaient aussi là l'occasion de développer un vrai lieu de vie autour de cette enceinte. Et autour du Parc des Princes, la place n'est pas énorme pour se développer, sachant que le stade Jean-Bouin bloque déjà une grande partie du quartier. Ce n'est pas un problème pour le maire de Paris qui a des idées pour permettre au Paris Saint-Germain de s'étendre dans un arrondissement où le moindre mètre-carré coûte aussi cher que le salaire d'un joueur de Ligue 1 (pas du PSG). Si la couverture du périphérique semble désormais entérinée, ce qui permettra de récupérer de la surface, le maire de Paris veut proposer des choses à Nasser Al-Khelaifi. «», précise le maire de Paris, qui pense qu'avec cela et un Parc des Princes rénové avec 60.000 places, Qatar Sport Investments sera favorable à rester à Paris.

Car Emmanuel Grégoire l'avoue, ce sera quasiment une erreur historique pour la ville de ne pas arriver à un accord avec le PSG et de voir le club de la capitale filer vers la banlieue. Dans un document transmis aux autres élus parisiens, le maire est très clair sur ce sujet. « Je veux le dire clairement : laisser partir le Paris Saint-Germain hors de Paris serait une faute politique, urbaine et historique. Le départ du Paris Saint-Germain serait une perte considérable », écrit Emmanuel Grégoire, lequel souhaite désormais une décision très rapide afin qu'un accord puisse être finalisé avec Nasser Al-Khelaifi à la fin de l'été. Le vote du conseil de Paris est prévu ce mardi 14 avril, ce sera un premier pas fait vers le PSG après tant d'années de galères et de combats.