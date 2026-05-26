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OM : Lille veut Abdelli et lui fait une belle promesse

OM26 mai , 14:00
parCorentin Facy
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Moins de six mois après son arrivée à l’OM, Himad Abdelli est sur la liste des potentiels partants au mercato. Son profil intéresse en Ligue 1 et Lille, qui souhaite étoffer son milieu de terrain, est sur les rangs.
En janvier dernier, l’Olympique de Marseille acceptait de payer 3 millions d’euros à Angers pour acheter les six derniers mois de contrat d’Himad Abdelli, alors capitaine et meilleur passeur du SCO. Medhi Benatia était convaincu de la bonne pioche marseillaise, mais l’aventure de l’international algérien à l’OM tourne pour le moment au fiasco. Très rarement titulaire, Himad Abdelli n’a pas réussi à se mettre en valeur, affichant un niveau inquiétant à chacune de ses apparitions.
Ecarté par Habib Beye en fin de saison, l’Algérien pourrait déjà quitter Marseille. Une tendance confirmée par le site Africa Foot, qui révèle qu’un gros club de Ligue 1 est intéressé pour le récupérer cet été : Lille. Les Dogues sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions et ont dans l’idée d’étoffer leur milieu de terrain pour permettre au prochain entraîneur d’avoir suffisamment de solutions dans la rotation.

Lille veut sortir Abdelli du bourbier

Les dirigeants lillois n’ont pas oublié les très belles performances d’Himad Abdelli à Angers et espèrent pouvoir le recruter à faible coût pour le relancer. Selon le média, le LOSC souhaite convaincre l’ancien joueur du Havre en lui promettant un environnement plus sain et plus calme qu’à l’Olympique de Marseille, plus propice à son épanouissement. Les dirigeants lillois s’intéressent par ailleurs à un autre joueur marseillais en la personne de Bamo Meïté.
H. Abdelli

H. Abdelli

FranceFrance Âge 26 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
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Passes décisives0
Jaune1
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Super Cup

2025/2026
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Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Prêté à Lorient cette saison, le défenseur ivoirien a sorti une saison pleine chez les Merlus, qui n’ont toutefois pas les moyens de lever l’option d’achat à 7 millions d’euros pour le recruter. Son profil plaît aux décideurs lillois, lesquels ont visiblement l’intention de faire une partie de leur mercato en Ligue 1. Reste à voir si l’OM et Lille, associés ces derniers jours dans l’actualité sur fond de possible arrivée de Bruno Genesio à Marseille, trouveront un accord pour les potentiels départs d’Abdelli et Meïté durant l’intersaison.
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