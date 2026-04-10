PSG : Gonçalo Ramos refuse de perdre son temps avec Luis Enrique

Simple remplaçant au Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos accepte sa situation sans broncher. L’attaquant portugais n’est pas du genre à se plaindre dans les médias ou auprès de son coach Luis Enrique.

Gonçalo Ramos ne se fait aucune illusion. Avant les grands rendez-vous du Paris Saint-Germain , l’attaquant de 24 ans sait qu’il n’aura pas les faveurs de Luis Enrique. Le Ballon d’Or Ousmane Dembélé n’est pas le seul obstacle sur la route de l’international portugais. Sans parler du Français, l’entraîneur parisien privilégie tout simplement des profils plus polyvalents. On peut facilement imaginer sa frustration. Mais l’ancien joueur de Benfica refuse de partager ses états d’âme.

Gonçalo Ramos souffre en silence

« Atteindre un tel niveau est un rêve, a raconté Gonçalo Ramos dans le podcast « Cala-te Boca » da Megahits. Personne ne commence à jouer au football en se disant "je vais jouer avec Ronaldo et Mbappé". Je joue à un poste où tout repose sur les buts, mais mon travail consiste à me concentrer sur ce que je peux contrôler. Je ne contrôle pas si je joue plus ou moins, et ça ne vaut pas la peine de gaspiller mon énergie et de m’énerver pour ça, car ce sont des décisions qu’il faut respecter. Tout se passe bien pour moi et je ne veux pas laisser le reste m’affecter, car cela ne ferait que me nuire. »

Au lieu de se plaindre, le Parisien préfère savourer la réussite collective des champions d’Europe. « Personne ne croit encore à la victoire en Ligue des Champions, mais à mesure que l’échéance approche, le rêve devient plus concret. En finale, la motivation est à son comble et le match se déroule à merveille. Ce n’est que des mois plus tard que l’on réalise vraiment ce qui nous est arrivé », s’est souvenu Gonçalo Ramos, injustement cantonné au banc selon Luis Enrique lui-même.