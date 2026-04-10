PSG : Fabian Ruiz est bien blessé, son Mondial compromis

Blessé depuis le mois de janvier, Fabian Ruiz peine à voir le bout du tunnel du côté du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale espère retrouver rapidement son milieu de terrain qui fait le maximum pour revenir. Cependant, la date de retour de l’Espagnol n’est pas encore connue.

Il souffre d'une fissure de la rotule gauche. Dans un premier temps, en accord avec le PSG, il a opté pour un traitement conservateur et par la suite il s'est concentré sur un traitement avec des kinés pour régénérer la lésion du tendon, » explique Andrés Onrubia Ramos, journaliste espagnol sur X (anciennement Twitter). Fabian Ruiz va-t-il refouler les pelouses cette saison ? La date de retour de l’Espagnol est loin d’être connue et l’évolution de sa blessure n’est pas évidente. Le joueur de 30 ans est absent depuis le mois de janvier. Depuis, l’Espagnol a tenté une reprise, mais une inflammation au niveau du ligament du genou a stoppé le processus. Depuis, l'ancien du Napoli a du mal à reprendre confiance et estime que les sensations pour reprendre ne sont pas bonnes. Cette semaine, le média espagnol AS a donné des nouvelles de l’Espagnol confirmant la fissure au niveau de la rotule. «» explique Andrés Onrubia Ramos, journaliste espagnol sur X (anciennement Twitter).

Fabian Ruiz veut revenir rapidement

Le correspondant pour la Cadena Ser précise également que Fabian Ruiz ne se réserve pas en vue de la Coupe du monde. Le milieu de terrain souhaite retrouver rapidement la pelouse du Parc des Princes. « Il veut revenir le plus vite possible pour aider le PSG, mais il doit recevoir le feu vert médical. Dans aucun cas il ne se réserve pour arriver à la Coupe du Monde dans les meilleures conditions, » précise la presse hispanique afin d’éloigner tout malentendu.