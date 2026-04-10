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PSG : Fabian Ruiz est bien blessé, son Mondial compromis

PSG10 avr. , 13:40
parNathan Hanini
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Blessé depuis le mois de janvier, Fabian Ruiz peine à voir le bout du tunnel du côté du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale espère retrouver rapidement son milieu de terrain qui fait le maximum pour revenir. Cependant, la date de retour de l’Espagnol n’est pas encore connue.
Fabian Ruiz va-t-il refouler les pelouses cette saison ? La date de retour de l’Espagnol est loin d’être connue et l’évolution de sa blessure n’est pas évidente. Le joueur de 30 ans est absent depuis le mois de janvier. Depuis, l’Espagnol a tenté une reprise, mais une inflammation au niveau du ligament du genou a stoppé le processus. Depuis, l'ancien du Napoli a du mal à reprendre confiance et estime que les sensations pour reprendre ne sont pas bonnes. Cette semaine, le média espagnol AS a donné des nouvelles de l’Espagnol confirmant la fissure au niveau de la rotule. « Il souffre d'une fissure de la rotule gauche. Dans un premier temps, en accord avec le PSG, il a opté pour un traitement conservateur et par la suite il s'est concentré sur un traitement avec des kinés pour régénérer la lésion du tendon, » explique Andrés Onrubia Ramos, journaliste espagnol sur X (anciennement Twitter).

Fabian Ruiz veut revenir rapidement

Le correspondant pour la Cadena Ser précise également que Fabian Ruiz ne se réserve pas en vue de la Coupe du monde. Le milieu de terrain souhaite retrouver rapidement la pelouse du Parc des Princes. « Il veut revenir le plus vite possible pour aider le PSG, mais il doit recevoir le feu vert médical. Dans aucun cas il ne se réserve pour arriver à la Coupe du Monde dans les meilleures conditions, » précise la presse hispanique afin d’éloigner tout malentendu.
Pour Luis Enrique, la perte de Fabian Ruiz a conduit au repositionnement avec succès de Warren Zaïre Emery. Le jeune milieu français vit une renaissance cette saison après un exercice 2024-2025 plus compliqué. Mais le retour de l’Espagnol est tout de même attendu en cette fin de saison. Luis Enrique souhaite plus de latitude au sein de son effectif pour jongler entre la Ligue 1 et la Ligue des champions où rien n’est encore acquis. Et de son côté, Fabian Ruiz sait bien qu'en cas d'absence de plusieurs mois, c'est le Mondial en Amérique qui pourrait lui passer sous le nez.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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