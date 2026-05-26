Julian Alvarez, le Barça donne deux joueurs pour griller le PSG

Le PSG souhaite recruter un nouvel attaquant cet été lors du mercato. Luis Enrique apprécie particulièrement le profil de Julian Álvarez, même si l’international argentin privilégierait une signature au Barça.

Le Paris Saint-Germain veut tenter de remporter une nouvelle fois la Ligue des champions avant de se projeter sur son mercato estival. Le club de la capitale ne manquera pas de dossiers à gérer. Des départs sont attendus, notamment dans le secteur offensif. Luis Enrique ne souhaite pas bouleverser son effectif, mais ne serait pas contre l’arrivée d’un renfort de haut niveau au poste de numéro 9. Parmi les joueurs suivis de près par le PSG figure Julian Álvarez. L’attaquant de l’Atlético Madrid envisage un départ et dispose déjà de plusieurs options pour la suite de sa carrière au plus haut niveau européen.

Alvarez veut le Barça mais...

Selon les informations d’Eduardo Inda, le Barça a les faveurs de Julian Álvarez, qui souhaite rester en Liga et évoluer dans un club capable de viser les plus grands titres. De son côté, l’Atlético Madrid ne serait pas disposé à laisser partir son attaquant pour moins de 120 millions d’euros. Un montant jugé trop élevé pour les finances catalanes.

Le Barça envisagerait donc de négocier en incluant des joueurs dans l’opération, avec une réflexion en cours sur certains profils comme Marc Casadó et Ferran Torres.

Concernant le PSG, le club de la capitale apparaît comme une option secondaire pour Julian Álvarez. L’Argentin sait néanmoins qu’un transfert vers la France sera sans doute plus simple à concrétiser qu’une arrivée au Barça. Un élément qui pourrait peser dans la balance alors que son avenir doit être rapidement tranché.

Reste à savoir si cette situation conviendra au PSG, qui privilégie généralement des joueurs pleinement convaincus par le projet parisien dès les premiers échanges. D’autant que Julian Álvarez avait déjà, par le passé, décliné une belle opportunité avec le club de la capitale. Une donnée qui incite à la prudence dans ce dossier encore loin d’être bouclé.