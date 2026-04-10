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PSG : Hakimi sanctionné pour son comportement extra-sportif

PSG10 avr. , 19:30
parGuillaume Conte
1
Achraf Hakimi, qui fait indubitablement partie des meilleurs joueurs de Ligue 1, ne pourra pas candidater au trophée Marc-Vivien Foé en raison de son procès pour viol.
Taulier du PSG et même vice-capitaine du club de la capitale, Achraf Hakimi avait remporté la saison passée le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. Ce ne sera pas le cas cette année puisque le Marocain n’est pas parmi les lauréats possibles. 11 joueurs se battent pour cette récompense, de Moussa Niakhaté (OL) à Hervé Koffi (Angers) en passant par Ilan Kebbal (Paris FC), Pierre-Emerick Aubameyang (OM) ou Bamba Dieng (Lorient).

Hakimi, un procès qui l'écarte du trophée

Mais le défenseur du PSG aurait largement sa place dans cette liste sur le plan sportif étant donné son niveau de performance, et il pourrait même être le grand favori. Mais Achraf Hakimi n’est pas dans les candidats à la victoire et c’est lié à son actualité extra-sportive.
Selon Le Parisien, le jury de ce trophée décerné par France24 et RFI n’a pas souhaité retenir la candidature du Marocain en raison de son procès à venir pour viol. En février dernier, la justice a décidé, même en l’absence de plainte, qu’il y avait suffisamment matière pour un renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine, dans un procès qui n’a pas encore de date.
Et dans les critères reconnus pour décerner le prix, le « comportement exemplaire tant sur le terrain qu’à l’extérieur du terrain », est exigé, ce qui a donc exclu Achraf Hakimi de cette possible récompense.
Le joueur du PSG sait que l’attention médiatique reviendra sur lui au moment de son procès, et qu’en attendant, cette situation peut le desservir sur certains aspects de sa carrière, comme les accords avec des sponsors et partenaires.
A. Hakimi Mouh

A. Hakimi Mouh

MoroccoMaroc Âge 27 Défenseur

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