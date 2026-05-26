Le maire de Paris avoue avoir été supporter de l'OM

Maire de Paris depuis deux mois, Emmanuel Grégoire est un habitué du Parc des Princes et il ne masque pas son affection pour le PSG. Cependant, dans un podcast sur Ici Paris Ile-de-France, l'élu socialiste admet avoir eu le coeur qui penchait du côté de l'OM dans sa jeunesse.

Lorsqu'il a succédé à Anne Hidalgo à la tête de la capitale, Emmanuel Grégoire a rapidement renoué le fil du dialogue avec Nasser Al-Khelaifi. Alors que l'ancienne maire de Paris était fâchée contre le Paris Saint-Germain, l'élu socialiste a rapidement retrouvé le chemin du stade de la Porte de Saint-Cloud. Un stade qu'il est même prêt à vendre au PSG, ce qu'Anne Hidalgo refusait de faire. Assumant tout à fait le fait d'être supporter des champions d'Europe en titre, Emmanuel Grégoire a tout de même reconnu qu'il n'avait pas toujours eu Paris dans son coeur sur le plan sportif. En effet, il assume totalement le fait d'avoir eu le coeur qui battait dans les années 1990 quand l'OM dominait la Ligue 1 et brillait en Europe.

J'étais un gamin qui soutenait l'OM des années 1990. Je demande aux Ultras un peu d'indulgence - Emmanuel Grégoire, maire de Paris

« C’est un petit péché que je ne devrai plus confesser aujourd’hui, mais j’étais un gamin qui soutenait l’OM des années 90. Je demande aux Ultras d’avoir un peu d’indulgence pour moi, car j’était tout jeune. (Ndlr : Il est né en 1977 et avait 16 ans quand l’OM a gagné la C1). J’étais vraiment tout petit. Mes enfants sont nés ici et ce sont de vrais supporters du PSG, de vrais Ultras, rien d'autre n'est tolérable, et ils ont la détestation des autres clubs, a confié, avec le sourire, Emmanuel Grégoire, qui a également eu un faible pour Bordeaux. J’ai soutenu les Girondins, car j’ai fait mes études là-bas entre 1995 et 1999. Et c’était une époque formidable pour Bordeaux. A l’époque, les Girondins avaient gagné le titre grâce au PSG, d’ailleurs. » Et le maire de Paris d'être très sensible à l'attachement des habitants au club de leur ville, que ce soit à Paris, à Saint-Étienne ou à Lyon, tant que cela ne débouche pas sur des débordements.