PSG : Paris accélère pour le dossier le plus improbable du mercato

Bizarre ce mercato ...ok akliouche mais déçu pas bouaddi...et aussi rodrygo
Club qui s'enfonce dans une crise très profonde, devenu la risée de tout un pays. Continuez comme ça on adore !
salut sergio33 , et que pendant ce temps là , julien Duranville , ce n'est pas encore ça . loin s'en faut .
Pourquoi tu parle jamais des verts 10titres 1 finale c1....tu as honte d etre leur soumis ????
Gagne deja contre pragues autrement c est la honte total....et apres de finir devant le grand PSG .....deja que tu es la banlieue de st etienne
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🚨🔴🔵 After Maghnes Akliouche deal being sealed this weekend, Paris Saint-Germain are also working to sign Zion Suzuki. Premier League clubs also keen, Juventus had a bid rejected. 🇯🇵 Newcastle decided to sign Lukas Hornicek from Braga and left Suzuki talks this week.