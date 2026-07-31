PSG : Paris accélère pour le dossier le plus improbable du mercato
Zion Suzuki

PSG : Paris accélère pour le dossier le plus improbable du mercato

PSG31 juil. , 19:00
parQuentin Mallet
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A un pas d'officialiser l'arrivée de Maghnes Akliouche, le Paris Saint-Germain continue de travailler sur d'autres dossiers sérieux en parallèle. En quête d'un nouveau gardien pour jouer la doublure de Matvey Safonov, le club de la capitale a passé la seconde.
Le mois de juillet se termine, la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa n'est plus que dans une grosse dizaine de jours, et le Paris Saint-Germain accélère enfin en cette période de mercato qui bat son plein. Après avoir récolté une belle somme d'argent grâce aux ventes de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee, le double vainqueur de la Ligue des champions s'apprête à officialiser l'arrivée de Maghnes Akliouche en provenance de l'AS Monaco, alors qu'un accord pour un transfert de 50 millions d'euros a été trouvé entre les deux clubs.
En parallèle, Luis Campos et ses équipes ne chôment pas puisque ces derniers sont toujours en quête d'un nouveau gardien pour jouer la doublure de Matvey Safonov. Et tout porte à croire que le joueur idéal est Zion Suzuki (23 ans).

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Le PSG s'attaque à Zion Suzuki

Grâce à son Mondial intéressant avec le Japon, Zion Suzuki a tapé dans l'oeil des gros, dont le PSG. A Paris, on estime qu'il serait le concurrent parfait à Safonov et le remplaçant idéal de Lucas Chevalier, lequel est poussé vers la sortie. Comme l'indique Fabrizio Romano, le natif de Newark aux Etats-Unis est bel et bien dans le viseur du champion de France en titre qui travaille désormais à la conclusion de cette opération. Plusieurs paramètres sont toutefois encore à prendre en compte.
Si Zion Suzuki est chaud à l'idée de signer au PSG, il est surtout conscient que son temps de jeu risque de s'amoindrir, sauf coup du sort favorable. D'un autre côté, la Juventus a déjà formulé une offre pour le portier de Parme, mais celle-ci a été rejetée. Si Newcastle a récemment abandonné cette piste, d'autres clubs de Premier League sont à l'affût pour le détourner du Paris Saint-Germain. A Luis Campos de saisir cette opportunité, alors que Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 30 millions d'euros.
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salut sergio33 , et que pendant ce temps là , julien Duranville , ce n'est pas encore ça . loin s'en faut .

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Pourquoi tu parle jamais des verts 10titres 1 finale c1....tu as honte d etre leur soumis ????

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Gagne deja contre pragues autrement c est la honte total....et apres de finir devant le grand PSG .....deja que tu es la banlieue de st etienne

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