Eddie Howe démissionne de Newcastle pour se reposer

Bizarre ce mercato ...ok akliouche mais déçu pas bouaddi...et aussi rodrygo
Club qui s'enfonce dans une crise très profonde, devenu la risée de tout un pays. Continuez comme ça on adore !
salut sergio33 , et que pendant ce temps là , julien Duranville , ce n'est pas encore ça . loin s'en faut .
Pourquoi tu parle jamais des verts 10titres 1 finale c1....tu as honte d etre leur soumis ????
Gagne deja contre pragues autrement c est la honte total....et apres de finir devant le grand PSG .....deja que tu es la banlieue de st etienne
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We can announce that Eddie Howe has informed the club of his decision to step down as head coach. The club has accepted Eddie’s decision and would like to thank him for his extraordinary contribution. 🖤🤍