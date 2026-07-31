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Eddie Howe démissionne de Newcastle pour se reposer

Premier League31 juil. , 18:08
parClaude Dautel
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Le club de Newcastle a annoncé ce vendredi que son entraîneur, Eddie Howe, avait présenté sa démission et que les Magpies l'avaient acceptée. Le technicien anglais admet avoir besoin de prendre un peu de recul.
« Après avoir consacré près de cinq ans de ma vie, de mon cœur et de mon âme au club avec une énergie inlassable, je pense qu’il est dans mon intérêt et celui du club de prendre du recul, de me ressourcer et de faire une pause. Bien que cette décision ait été incroyablement difficile à prendre, je sais au fond de moi que c'est la bonne. J'ai toujours fait passer l'intérêt de Newcastle avant le mien dans chacune de mes décisions prises ici, et celle-ci ne fait pas exception. Avoir été l’entraîneur de Newcastle United a été le plus grand privilège de ma vie », a précisé le technicien anglais. Selon les médias, c'est Matthias Jaissle, actuellement sur le banc d'Al-Ahli, en Arabie saoudite, qui devrait le remplacer.
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Pourquoi tu parle jamais des verts 10titres 1 finale c1....tu as honte d etre leur soumis ????

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Gagne deja contre pragues autrement c est la honte total....et apres de finir devant le grand PSG .....deja que tu es la banlieue de st etienne

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