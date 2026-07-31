Lille : Létang ouvre la porte à une vente XXL pour Bouaddi

Club qui s'enfonce dans une crise très profonde, devenu la risée de tout un pays. Continuez comme ça on adore !
salut sergio33 , et que pendant ce temps là , julien Duranville , ce n'est pas encore ça . loin s'en faut .
Pourquoi tu parle jamais des verts 10titres 1 finale c1....tu as honte d etre leur soumis ????
Gagne deja contre pragues autrement c est la honte total....et apres de finir devant le grand PSG .....deja que tu es la banlieue de st etienne
Sergio : Ce n'est pas possible d'être aussi con, ou alors tu le fais exprès. Combien de fois faut-il te le répéter que C'EST UNE FAKE NEWS ? Mais réfléchis un peu si ton petit cerveau te le permet. Le club a sorti un communiqué officiel disant que le prix est trop élevé et qu'il se retire du dossier, et tu trouves logique qu'il fasse une surenchère juste après ? En plus, le PSG s'est retiré du dossier depuis quelque temps déjà, bien bien avant le communiqué du club. Diomandé a un contrat avec deux sociétés d'agents (Maxidel et Roc Nation). L'affaire est devant le TAS. Plus la société Rainbow World Group qui lui reproche ne pas avoir tenu ses engagements pour les droits d'images et qui a porté l'affaire devant les tribunaux. Dossier trop complexe qui a poussé le PSG a faire l'impasse sur le dossier Diomandé. Le journaliste Ivoirien Malick Traoré l'avait dit dans un tweet. https://uploads.disquscdn.com/images/e2502563b0083728f946838de1fd48b06154f82babc920bb28801a5b089f1da4.png Toi qui ne crois pas les "infos" des merdias comme tu les appelles, tu te déchaînes dès qu'une fake news sort sur le PSG.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading