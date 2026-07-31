Ayyoub Bouaddi a brillé contre le Brésil
Ayyoub Bouaddi donne sa priorité au PSG

Lille : Létang ouvre la porte à une vente XXL pour Bouaddi

LOSC31 juil. , 17:00
parClaude Dautel
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Mis en valeur lors du Mondial, où ses prestations avec le Maroc ont épaté tout le monde, Ayyoub Bouaddi est annoncé comme très proche de Manchester City. Olivier Létang a démenti l'imminence d'un accord avec les Blues, tout en ouvrant la porte à un départ de son jeune prodige si le chèque est XXL.
Fabrizio Romano a mis les supporters du LOSC en émoi en affirmant que les négociations étaient bien avancées entre Lille et Manchester City pour le transfert d'Ayyoub Bouaddi. Et déjà, on évoquait un transfert pouvant atteindre les 100 millions d'euros pour le joueur de 18 ans formé chez les Dogues. Ce vendredi, le président lillois était en conférence de presse avec Nabil Bentaleb et Tanguy Nianzou. Cependant, forcément Olivier Létang n'a pas échappé à une question sur l'avenir d'Ayyoub Bouaddi au LOSC. Même s'il a démenti que Manchester City était proche de s'offrir l'international marocain, il a reconnu qu'il lui sera impossible de refuser une offre colossale pour son joueur.

Lille réfléchira en cas d'offre XXL

Olivier Létang a donc clairement entrouvert la porte à une vente d'Ayyoub Bouaddi, même s'il a joué avec les mots. « La situation d’Ayyoub Bouaddi n’a pas changé. Je sais qu’il y a des rumeurs avec un club qui joue en bleu clair. Il y a toujours des offres et des intérêts mais je pense toujours que Ayyoub va rester chez nous. C’est un joueur du LOSC à 100 %. Il est pour nous un joueur important, a d’abord expliqué Olivier Létang, avant de devenir plus flou. Il y a tout de même des chiffres pour lesquels ce serait une erreur de ne pas anticiper et réfléchir. »
Forcément, au moment où la presse anglaise évoque de son côté un transfert pouvant atteindre 100 millions d'euros pour Ayyoub Bouaddi, cela doit cogiter fortement du côté des dirigeants lillois. Parmi les hypothèses évoquées, on parle d'un transfert du joueur marocain, avec un prêt d'un an à Lille. Une solution qui pourrait convenir à tout le monde, et notamment à Ayyoub Bouaddi qui, de son côté, ne refusera pas de rejoindre le vice-champion d'Angleterre. Olivier Létang peut réussir un sacré coup cet été, même si pourtant il n'y pense pas.

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Sergio : Ce n'est pas possible d'être aussi con, ou alors tu le fais exprès. Combien de fois faut-il te le répéter que C'EST UNE FAKE NEWS ? Mais réfléchis un peu si ton petit cerveau te le permet. Le club a sorti un communiqué officiel disant que le prix est trop élevé et qu'il se retire du dossier, et tu trouves logique qu'il fasse une surenchère juste après ? En plus, le PSG s'est retiré du dossier depuis quelque temps déjà, bien bien avant le communiqué du club. Diomandé a un contrat avec deux sociétés d'agents (Maxidel et Roc Nation). L'affaire est devant le TAS. Plus la société Rainbow World Group qui lui reproche ne pas avoir tenu ses engagements pour les droits d'images et qui a porté l'affaire devant les tribunaux. Dossier trop complexe qui a poussé le PSG a faire l'impasse sur le dossier Diomandé. Le journaliste Ivoirien Malick Traoré l'avait dit dans un tweet. https://uploads.disquscdn.com/images/e2502563b0083728f946838de1fd48b06154f82babc920bb28801a5b089f1da4.png Toi qui ne crois pas les "infos" des merdias comme tu les appelles, tu te déchaînes dès qu'une fake news sort sur le PSG.

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