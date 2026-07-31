L'OM recrutera des joueurs après le 15 août

Obligés de se restreindre du fait de la santé financière inquiétante du club, les dirigeants de l'Olympique de Marseille sont prêts à attendre la dernière quinzaine du mercato. Expert en la matière, Grégory Lorenzi veut faire son marché pendant les soldes.

Après plusieurs années d'une gestion financière trop dangereuse sans résultats positifs à la clé, l'Olympique de Marseille s'est mis dans le pétrin. Forcément, pour rééquilibrer les comptes, le nouvel organigramme n'a pas vraiment le choix : il faut d'abord trancher dans le vif en laissant partir ceux qui ont encore une certaine cote sur le marché des transferts et ceux qui ont un salaire trop important, avant de pouvoir s'attaquer au mercato.

Mais le mois d'août est là, le temps file à grande vitesse, et le club phocéen n'a toujours pas bouclé le moindre recrutement. Mais pour les supporters, pas de panique : Grégory Lorenzi sait très bien ce qu'il fait, lui qui est un expert de la fin du mercato.

L'OM attendra le dernier moment, Lorenzi est un pro

C'est en tout cas ce qu'affirme Enzo Djebali, recruteur au FC Dallas. Ce dernier explique que, par connaissance personnelle, Grégory Lorenzi apprécie particulièrement les quinze derniers jours du mercato. A l'instar de Monchi, le célèbre directeur sportif espagnol, le dirigeant de l'OM aime cette période car c'est le meilleur moment pour « braquer les déçus ». En d'autres termes, il ne restera globalement plus que des joueurs qui n'ont pas pu être transférés avant et qui coûteront, par extension, beaucoup moins cher.

Dans le contexte financier actuel de l'Olympique de Marseille, il n'y a de toute façon pas vraiment le choix. Mais le directeur sportif phocéen doit faire très attention dans ses choix, car entre profiter des prix cassés de dernière minute, et faire un panic-buy, la limite est très fine.