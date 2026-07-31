OL : 8ME tombent du ciel, merci Arsenal

OL : 8ME tombent du ciel, merci Arsenal

OL31 juil. , 17:30
parQuentin Mallet
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Arsenal est sur le point de s'offrir Bruno Guimaraes en provenance de Newcastle via un chèque de 90 millions d'euros. Un transfert qui régale l'Olympique Lyonnais grâce à une clause incluse lors de son départ du Rhône.
Le marché des transferts s'est clairement emballé du côté de chez nos voisins d'outre-Manche. Voyant Manchester City conclure le dossier Elliot Anderson contre un montant astronomique de 135 millions d'euros, Arsenal a décidé de tourner son regard vers Newcastle et Bruno Guimaraes.
Après avoir ses deux premières offres, respectivement de 70 et 80 millions d'euros, être refusées par les Magpies, les Gunners ont accepté de faire grimper la note et ont trouvé un accord avec leurs homologues pour un transfert d'un montant de 90 millions d'euros. A ce jeu des enchères, Newcastle renfloue ses caisses, tout comme… l'Olympique Lyonnais.

L'OL peut remercier Arsenal

Acheté 22 millions d'euros par Juninho en 2020, Bruno Guimaraes avait quitté l'OL seulement deux ans plus tard contre un joli chèque de 50 millions d'euros. En le laissant partir, le club rhodanien a eu le bon goût d'inclure une clausse lui permettant de bénéficier de 20% sur une plus value en cas de vente ultérieure. C'est donc chose faite puisque l'international brésilien va rejoindre Arsenal contre 90 millions d'euros, et donc faire profiter les Gones d'un joli chèque de 8 millions d'euros, rappelle L'Equipe.
Une rentrée d'argent qui ressemble à un cadeau tombé du ciel, compte tenu de la situation financière de l'OL toujours particulière. Si le club va de mieux en mieux grâce à sa gestion très prudente et sportivement efficace, il ne crachera de toute évidence pas sur 8 millions d'euros sans efforts. Il faut désormais que le dossier aboutisse pour de bon, mais à ce jour, tout porte à croire que Bruno Guimaraes revêtira les couleurs d'Arsenal la saison prochaine.

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salut sergio33 , et que pendant ce temps là , julien Duranville , ce n'est pas encore ça . loin s'en faut .

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Pourquoi tu parle jamais des verts 10titres 1 finale c1....tu as honte d etre leur soumis ????

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Gagne deja contre pragues autrement c est la honte total....et apres de finir devant le grand PSG .....deja que tu es la banlieue de st etienne

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