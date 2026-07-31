OM : McCourt confie à une société anglaise la vente des joueurs

Pour permettre à l'OM d'avancer plus rapidement dans la vente des joueurs, afin que Grégory Lorenzi ait du temps pour gérer le recrutement, Frank McCourt a confié à une agence anglaise le soin de faciliter la vente certains joueurs marseillais.

L'Équipe que Frank McCourt a poussé plus loin le curseur. En effet, au moment où le Bostonien a décidé d'en finir avec les années Longoria. Une période durant laquelle il a constamment dû remettre de l'argent dans les caisses afin d'éviter une catastrophe face à la DNCG. Résultat, cette fois, la priorité absolue de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi est d'alléger la masse salariale et, pour cela, pas de secret, l'OM doit vendre des joueurs. Depuis le début du Le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille adore externaliser ce qui peut l'être, par exemple sa communication, mais on apprend dansque Frank McCourt a poussé plus loin le curseur. En effet, au moment où le Bostonien a décidé d'en finir avec les années Longoria. Une période durant laquelle il a constamment dû remettre de l'argent dans les caisses afin d'éviter une catastrophe face à la DNCG. Résultat, cette fois, la priorité absolue de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi est d'alléger la masse salariale et, pour cela, pas de secret, l'OM doit vendre des joueurs. Depuis le début du mercato , si les supporters marseillais sont allés à l'aéroport, c'est pour accompagner des joueurs qui partent, car à cet instant Marseille n'a recruté personne, en dehors de Bruno Genesio. Adieu donc Greenwood, Aubameyang et Traoré, mais ce n'est pas fini.

L'OM veut mettre la pression sur certains joueurs

Pour réussir à optimiser la vente des joueurs, Frank McCourt a décidé de faire appel à l'agence Unique Sports Group, une société basée en Angleterre. L'entreprise internationale représente plusieurs joueurs, et surtout elle a un énorme carnet d'adresses et notamment des dirigeants des clubs de toute la planète. Selon le quotidien sportif, McCourt ne veut surtout pas écarter Grégory Lorenzi, mais Unique Sports Group est surtout là pour accélérer les choses. « C'est une façon de mettre la pression sur les entourages pour qu’ils ne fassent pas traîner les dossiers, mais cette initiative peut susciter quelques interférences et crispations », précisent nos confrères.

Pablo Longoria travaillait déjà avec cette agence, mais c'était plus pour recruter des joueurs. Ainsi, Unique Sports Group était intervenu dans les dossiers Rowe et Nwaneri. Cette année ce ne sera pas le cas, puisque elle est mandatée sur les seules ventes et pour l'instant, cela a été assez efficace, même si l'Olympique de Marseille doit encore céder des joueurs avant la fin du mercato dans un mois.