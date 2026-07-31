Chelsea interdit de mercato avec sursis et condamné à 11,7ME d'amende

Pour des faits qui remontaient à l'ère Abramovich, le club de Chelsea vient d'être sanctionné par la fédération anglaise de football. Les Blues vont devoir régler une lourde amende et surtout ils sont interdits, avec sursis, de recrutement lors des deux prochains marchés des transferts.

En 2022, lors de la reprise du club de Chelsea, suite à l'expulsion de Roman Abramovich, les nouveaux propriétaires de l'équipe londonienne, Todd Boehly et Clearlake Capital, ont eux-mêmes signalé 74 infractions aux règles de la fédération. Les dirigeants ont en effet constaté que les Blues avaient secrètement versé 54,8 ME à des agents non officiels et à des tiers dans le cadre de transferts entre 2011 et 2018, soit au total 74 violations des règles. Résultat, la fédération anglaise a annoncé ce vendredi avoir décidé de sanctionner Chelsea. Cependant, le retrait de six points au classement de Premier League, envisagé en première instance, a été annulé. Mais la formation qui appartient à BlueCo, comme Strasbourg, est tout de même sanctionnée, même si elle évite le pire.

Chelsea paiera une amende au profit du football amateur