PSG : Pacho prolonge, son salaire va exploser

Après une première saison stratosphérique réalisée au Paris Saint-Germain, Willian Pacho discute déjà avec sa direction sur les termes d'une prolongation de son contrat. D'un statut de prometteur à celui d'indiscutable, l'Equatorien va voir son salaire augmenter drastiquement.
Le Paris Saint-Germain a fait une très bonne pioche en s'offrant Willian Pacho. En échange de 40 millions d'euros offerts à l'Eintracht Francfort, Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi ont sécurisé celui qui s'assoit désormais à la table des meilleurs défenseurs au monde du moment. Sa valeur marchande sur Transfermarkt traduit d'ailleurs de la pleine réussite de sa saison dernière, celle-ci étant passée de 40 à 65 millions d'euros de cote selon le site spécialisé.

De toute évidence, son importance capitale au sein de l'effectif et ses prestations toujours très rassurantes dans le secteur défensif ont valu aux décideurs parisiens quelques coups de téléphone l'été dernier. Pour éviter de le voir partir à cause d'une meilleure proposition ailleurs, le club de la capitale a pour objectif de prolonger son contrat. Une manière, surtout, de lui assurer un salaire plus important.

Le PSG veut blinder Pacho

C'est en tout cas ce qu'indique Fichajes. Le média espagnol spécialisé dans le mercato, qui s'appuie sur les informations du Parisien selon lesquelles Willian Pacho allait bientôt prolonger son contrat, indique que la direction parisienne veut lui assurer un soutien financier puissant. En d'autres termes, si son contrat ne sera prolongé que d'une saison - la date d'échéance passant de juin 2029 à juin 2030 -, l'international équatorien va surtout bénéficier d'une très grosse augmentation de son salaire.
La conséquence est directe : Willian Pacho ne sera plus le joueur prometteur arrivé sans faire de bruit au Paris Saint-Germain. Il rentre indéniablement dans la catégorie des joueurs intouchables de l'effectif de Luis Enrique. En signant un tel accord, le champion d'Europe s'assure en tout cas plus de tranquillité concernant son défenseur central gaucher.
0
