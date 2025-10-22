ICONSPORT_274476_0319

« Vitinha est le meilleur milieu du monde », Riolo applaudit le PSG

PSG22 oct. , 13:00
parNathan Hanini
Le Paris Saint-Germain écrase tout sur son passage en Ligue des champions. Le club de la capitale a étrillé le Bayer Leverkusen ce mardi soir en Ligue des champions (7-2). Le club de la capitale continue son récital dans la plus prestigieuse des compétitions avec une nouvelle fois un Vitinha des grands soirs.
Un record de buts à l’extérieur pour le Paris Saint-Germain ce mardi soir en Ligue des champions. Le club de la capitale a cartonné le Bayer Leverkusen 7-2 dans une démonstration. Rapidement réduites à 10 les deux formations ont pu bénéficier des espaces supplémentaires sur la pelouse de la BayArena. Le Paris Saint-Germain a ainsi remporté son 12e match de C1 en 2025, un record partagé avec le Real Madrid et le Bayern Munich sur une année civile.

Vitinha et le PSG envoient un message

Au centre de ce succès, Vitinha. Le milieu de terrain portugais continue d’éblouir le rectangle vert de son talent. L’ancien joueur de Porto s’est offert une performance de haute volée complétée par un but et une passe décisive. Sur RMC dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo est subjugué par la performance parisienne en Ligue des champions. « Encore une victoire, alors qu’en championnat, on a l’impression que c’est le terrain d’entrainement. Paris explose tout, » explique-t-il avant d’évoquer la nouvelle performance de Vitinha. « C’est ébouriffant, c’est stupéfiant, Vitinha est un joueur absolument hors norme. C’est sûrement devenu le meilleur milieu de terrain au monde en ce moment. Alors, il y a trois places dans un milieu, mais Vitinha, je n’ai pas l’impression d’exagérer en pensant que c’est le meilleur, » conclut-il. Luis Enrique a désormais fait de la Ligue des champions son jardin. Le PSG veut conserver sa couronne et les performances en témoignent semaine après semaine. Le 4 novembre, le club de la capitale va recevoir le Bayern Munich, un autre gros poisson de ce début de saison dans un choc qui s’annonce explosif.
Derniers commentaires

OL : Neal Maupay à Lyon, rendez-vous en janvier !

Sauf qu'a Brighton en PL, il plantait pas mal... C'est autre chose que votre Satriano en tout cas. Tu compares un mec qui a marquer 13 buts en 101 matchs à un autre qui en a marquer 106 en 400 matchs... Maupay a un bien meilleur ratio.

Le PSG propose 40ME pour un monstre argentin

Encore une belle boulette de Chevalier visiblement. J'avais pas vu

« Vitinha est le meilleur milieu du monde », Riolo applaudit le PSG

Il est clairement à un niveau stratosphérique et a terminé 3e au ballon d'or, meritant la 2e place donc oui il est clairement le meilleur à son poste.

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

🤣🤣

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

le Bayer est 5eme du championnat Allemand, faible équipe,Alonzo parti, l'équipe se cherche, ils sont à la ramasse

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

