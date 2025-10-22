ICONSPORT_273541_0122

PSG : Ousmane Dembélé cash sur son avenir à Paris

Le Paris Saint-Germain a vécu une soirée presque parfaite ce mardi soir en Ligue des champions. Le club de la capitale s’est largement imposé face à Leverkusen 7-2. Ousmane Dembélé a pu refouler les pelouses. Le ballon d’Or 2025 s’est même offert un but pour fêter son retour et son 100e match avec le PSG.
Luis Enrique peut être satisfait ce mercredi matin, quelques heures après la démonstration du côté de la BayArena de Leverkusen. Le Paris Saint-Germain a cartonné le pensionnaire de Bundesliga 7-2 dans un match riche en buts. Seul bémol pour l'entraîneur parisien, le carton rouge d’Illya Zabarnyi. Mais le technicien espagnol a retrouvé certains joueurs, notamment Ousmane Dembélé. Le ballon d’Or 2025 est de retour sur les pelouses. Pour fêter sa 100e avec le club parisien, le Français s’est offert un but. Après la rencontre, le ballon d’or 2025 s’est confié sur son avenir.

Dembélé a encore faim

Outre son retour sur le rectangle vert, Dembélé est également en négociations pour le renouvellement de son contrat avec le PSG. Dans ce cadre-là, l’ancien rennais s’est exprimé au micro de Canal + à la fin de la rencontre. « Je suis un peu entré sur la pointe des pieds, j’ai voulu entrer face à Strasbourg, mais le coach m’a dit d’attendre un peu. Je me suis très bien senti dans ce match. Un bon ballon de Bradley et j’ai pu la mettre au fond, je me sens bien, » explique-t-il pour évoquer sa performance avant de parler de son avenir au sein du club de la capitale. « Je me sens bien, je retrouve mes sensations petit à petit. (…) Tant que j’ai faim, je serai au PSG. Je suis content de fêter mon 100e match avec le club avec un but. J’espère continuer sur cette lancée. Quand on est blessé, on a envie de vite revenir sur les terrains. J’ai pris mon temps pour bien revenir de cette blessure, » conclut-il. L’international français va retrouver la Ligue 1 dès ce week-end à Brest. Luis Enrique doit se sentir soulagé de retrouver l’ensemble de son groupe petit à petit. 

