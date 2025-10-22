qui a appele samir nasri rennes en plein mystere nasri 24 383639

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

OM22 oct. , 13:20
parClaude Dautel
6
Au moment où l'Olympique de Marseille est installé en tête du classement de Ligue 1, Samir Nasri a répondu à une question sur la lutte pour le titre en Ligue 1. L'ancien joueur de l'OM et désormais consultant de Canal+ n'a aucun doute.
Le PSG a perdu pas mal de points en Ligue 1 depuis le début de la saison, et surtout il a perdu contre l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Forcément, cela donne de l'espoir aux supporters phocéens, d'autant que leur club a dépassé Paris au classement et a donc désormais la main. Ancien joueur de l'OM, et à présent consultant de Canal+ lors des grandes soirées européennes, Samir Nasri a assisté mardi soir au carnage fait par le PSG contre Leverkusen. Et forcément, cela n'est pas de nature à le faire changer d'avis concernant la lutte entre l'OM et le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Car pour Nasri, il est clair que malgré tout l'amour qu'il a pour l'Olympique de Marseille, il est, selon lui, totalement inenvisageable que sur une saison entière, Marseille puisse devancer la formation de Luis Enrique.

Le PSG trop fort ? Nasri le craint pour l'OM

S'exprimant sur le plateau du Canal Champions Club, Samir Nasri n'a pas voulu s'emballer. « L’OM et le PSG ne jouent pas dans la même division. Sur le début de saison, à part le Bayern Munich, je ne vois personne à la table du PSG », a confié l'ancien milieu offensif, qui a porté à 116 reprises le maillot de l'OM chez les professionnels, avant de connaître la carrière que l'on sait avec Arsenal et Manchester City. Il est clair que si le Paris Saint-Germain se met en mode Ligue des champions en Ligue 1, alors il sera difficile de résister à la formation de Luis Enrique.

L'OM et le PSG se déplacent, attention danger

Mais en gagnant contre le PSG au Vélodrome, l'OM a pris trois points qui valent de l'or, car si la formation de Roberto De Zerbi arrive à enchaîner les victoires comme actuellement, alors le Paris SG sera tout de même sous pression. Cela commence d'ailleurs dès le week-end prochain, puisque tandis que l'OM ira à Lens, les champions d'Europe iront à Brest. Une journée de Championnat de Ligue 1 qui pourrait avoir des conséquences assez fortes sur la suite de la saison. Car il ne faudra pas perdre beaucoup de points cette saison.
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_274486_0026
Serie A

Naples en éruption, Antonio Conte cartonne ses joueurs

ICONSPORT_260410_0077
FC Nantes

Vente de Nantes : Une offre de 80ME, Kita n'est pas clair

ICONSPORT_272201_0274
OL

L'UEFA annonce une très mauvaise nouvelle à l'OL

ICONSPORT_273541_0122
PSG

PSG : Ousmane Dembélé cash sur son avenir à Paris

Fil Info

15:00
Naples en éruption, Antonio Conte cartonne ses joueurs
14:30
Vente de Nantes : Une offre de 80ME, Kita n'est pas clair
14:00
L'UEFA annonce une très mauvaise nouvelle à l'OL
13:40
PSG : Ousmane Dembélé cash sur son avenir à Paris
13:00
« Vitinha est le meilleur milieu du monde », Riolo applaudit le PSG
12:40
OM : Cet attaquant à 25ME pleure en pensant à Marseille
12:20
OL : Attention danger, Michele Kang encore appelée au secours
12:00
Le PSG propose 40ME pour un monstre argentin

Derniers commentaires

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

"sur le papier" Lol.....pas que

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

On s'en fout que ca ne plaise pas aux footix, il dit une vérité qui est verifiée. Et c'est logique quand on voit qu'un PSG bis talonne l'OM d'1 petit point alors que les sudistes sont au complet et à leur meilleur niveau. Sur la durée l'OM peut et se doit d'avoir peu d'écart avec le PSG vu leur budget, leur effectif et les résultats qu'ils ont eu dont le match contre le PSG. Mais ce sera compliqué car quasiment personne en France ne sait être performant en Europe ET en L1. Ils vont devoir faire un choix.

« Vitinha est le meilleur milieu du monde », Riolo applaudit le PSG

J'avoue qu'il est très fort

OM : Frappart contre Lens, malaise chez les supporters

Une égratignure plutot Il est bas ton tibia 🤣

OL : Neal Maupay à Lyon, rendez-vous en janvier !

Sauf qu'a Brighton en PL, il plantait pas mal... C'est autre chose que votre Satriano en tout cas. Tu compares un mec qui a marquer 13 buts en 101 matchs à un autre qui en a marquer 106 en 400 matchs... Maupay a un bien meilleur ratio.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading