OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

Au moment où l'Olympique de Marseille est installé en tête du classement de Ligue 1, Samir Nasri a répondu à une question sur la lutte pour le titre en Ligue 1. L'ancien joueur de l'OM et désormais consultant de Canal+ n'a aucun doute.

Le PSG a perdu pas mal de points en Ligue 1 depuis le début de la saison, et surtout il a perdu contre l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Forcément, cela donne de l'espoir aux supporters phocéens, d'autant que leur club a dépassé Paris au classement et a donc désormais la main. Ancien joueur de l'OM, et à présent consultant de Canal+ lors des grandes soirées européennes, Samir Nasri a assisté mardi soir au carnage fait par le PSG contre Leverkusen. Et forcément, cela n'est pas de nature à le faire changer d'avis concernant la lutte entre l'OM et le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Car pour Nasri, il est clair que malgré tout l'amour qu'il a pour l'Olympique de Marseille, il est, selon lui, totalement inenvisageable que sur une saison entière, Marseille puisse devancer la formation de Luis Enrique.

Le PSG trop fort ? Nasri le craint pour l'OM

S'exprimant sur le plateau du Canal Champions Club, Samir Nasri n'a pas voulu s'emballer. « L’OM et le PSG ne jouent pas dans la même division. Sur le début de saison, à part le Bayern Munich, je ne vois personne à la table du PSG », a confié l'ancien milieu offensif, qui a porté à 116 reprises le maillot de l'OM chez les professionnels, avant de connaître la carrière que l'on sait avec Arsenal et Manchester City. Il est clair que si le Paris Saint-Germain se met en mode Ligue des champions en Ligue 1, alors il sera difficile de résister à la formation de Luis Enrique.

L'OM et le PSG se déplacent, attention danger

Mais en gagnant contre le PSG au Vélodrome, l'OM a pris trois points qui valent de l'or, car si la formation de Roberto De Zerbi arrive à enchaîner les victoires comme actuellement, alors le Paris SG sera tout de même sous pression. Cela commence d'ailleurs dès le week-end prochain, puisque tandis que l'OM ira à Lens, les champions d'Europe iront à Brest. Une journée de Championnat de Ligue 1 qui pourrait avoir des conséquences assez fortes sur la suite de la saison. Car il ne faudra pas perdre beaucoup de points cette saison.