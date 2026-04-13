PSG : Ousmane Dembélé refuse toujours de prolonger

A quelques semaines de la fin de saison, la situation d'Ousmane Dembélé au PSG n'est toujours pas réglée. Le club a fait une offre que le Ballon d'Or 2025 refuse.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028, Ousmane Dembélé estime que désormais il peut tout de même obtenir une augmentation de son salaire, lui qui avait accepté de ne pas être aussi bien traité qu'un Neymar ou un Lionel Messi à sa signature en provenance du Barça. Cependant, même si les champions d'Europe en titre ont des moyens financiers hors du commun, ils ont désormais fait le choix de ne plus surpayer les joueurs, et en plus, ils sont soumis aux contraintes salariales imposées par l'UEFA. Alors, pour l'instant, même si le joueur a dit, en février dernier : « Non, il n’y a aucune raison de ne pas prolonger. Mais après, durant toute ma carrière, les histoires de contrat, ce n’est pas moi qui prends les décisions. Ça se passe entre le club et mon agent », rien n'a avancé depuis, confirme ce lundi L'Equipe.

Dembélé veut gagner plus que Luis Enrique

Au moment où le PSG propose un salaire royal de 20 millions d'euros par an à Luis Enrique pour qu'il prolonge, Ousmane Dembélé se dit que lui aussi mérite sa part. Son salaire est en effet de 18 millions d'euros par saison actuelle. Faute d'avoir trouvé un accord, les deux camps se sont donnés rendez-vous une fois que la saison 2025-2026 sera terminée, et peut-être même après le Mondial l'été prochain. Car Ousmane Dembélé ne veut pas faire un choix dans l'urgence alors qu'à 28 ans, il va probablement signer le plus gros contrat de sa carrière sur le plan financier. Les deux camps laissent du temps au temps, mais se préparent tout de même à une éventuelle décision négative.

Pour le quotidien sportif, si Dembouz ne signe pas une extension de son contrat avec le Paris SG cet été, alors deux destinations lui tendent les bras : l'Angleterre et l'Arabie saoudite. Si la Premier League peut offrir au Ballon d'Or 2025 un gros salaire, que dire de l'Arabie Saoudite où des clubs sont déjà venus aux renseignements. Des contacts restés sans réponse de la part du clan Dembélé, qui ne veut pas précipiter sa décision. Cité par L'Equipe, le Paris Saint-Germain a fait savoir que pour prolonger Ousmane Dembélé, une belle proposition qui « respecte » le talent du joueur a été faite. Mais évidemment, on se doute que Nasser Al-Khelaïfi est prêt à faire un petit effort pour éviter que la star française parte au moment où le club vit sa meilleure vie sur le plan sportif.