Batrakov au PSG, c'est validé en Russie

Le Paris Saint-Germain ne manquera pas de travail l’été prochain lors du mercato. Luis Enrique pourrait d’ailleurs valider la venue d’une pépite russe.

Matvey Safonov sera-t-il le seul Russe du PSG la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr. En effet, le club de la capitale prospecte en championnat russe afin de se renforcer lors du prochain mercato estival. Plusieurs profils plaisent en Premier Liga, dont celui d’Aleksey Batrakov. Le milieu offensif de 20 ans impressionne par son talent et fait le bonheur du Lokomotiv Moscou. Il pourrait franchir un cap dans les prochaines semaines avec une arrivée au PSG de Luis Enrique.

Batrakov, un avenir qui se dessine au PSG ?

Selon Vladimir Kuzmichev, représentant d’Aleksey Batrakov, les champions d’Europe font bien partie des clubs intéressés par le natif d’Orekhovo-Zouïevo. Encore sous contrat avec le Lokomotiv jusqu’en juin 2029, le milieu de terrain est estimé à environ 25 millions d’euros, un montant largement à la portée du PSG, même si le club moscovite pourrait revoir ses exigences à la hausse.

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Batrakov pourrait se laisser tenter par un départ en France et rejoindre son compatriote Safonov. En Russie, la pépite ne peut pas disputer les compétitions européennes. Découvrir la Ligue des champions au sein d’une équipe joueuse et déjà bien rodée représenterait donc une opportunité majeure pour lui.

De plus, Luis Enrique apprécie particulièrement les jeunes joueurs ambitieux, désireux de remporter des titres et de marquer l’histoire.

Paris Saint Germain Ligue 1 # 1 V V V V V Ligue 1 Matchs 27 V Victoire 20 M Match nul 3 D Défaite 4 Buts Marqués 61 Buts Encaissés 23 Matchs Récents Tout afficher 08 avril 2026 à 21:00 Champions League Paris Saint Germain 2 — 0 Match terminé Liverpool 03 avril 2026 à 20:45 Ligue 1 Paris Saint Germain 3 — 1 Match terminé Toulouse Meilleurs Joueurs Tout afficher 10 . O. Dembélé France • Âge 28 • Attaquant Matchs 17 Buts 10 Passes décisives 5 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 29 . B. Barcola France • Âge 23 • Attaquant Matchs 22 Buts 10 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Batrakov doit d’abord terminer la saison avec son club, actuellement troisième du championnat, mais toujours en course pour le titre. Le Lokomotiv Moscou espère compter sur son jeune meneur pour aller chercher un trophée, ce qui pourrait encore faire grimper sa valeur sur le marché.

De son côté, le clan du joueur ne souhaite pas précipiter les choses. Un départ ne sera envisagé que si un projet sportif solide se présente, avec des garanties en termes de temps de jeu et de progression.