Nice-ASSE : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match retour ?

La place en Ligue 1 se joue ce vendredi soir entre Nice et l'AS Saint-Etienne. Une rencontre dans des conditions particulières à suivre sur deux chaines.

Après le triste 0-0 du match aller, le seul côté positif du barrage entre Nice et Saint-Etienne reste le suspense qui est toujours total. Entre des Verts qui veulent monter en Ligue 1 après avoir du se contenter de la troisième place de Ligue 2, et une équipe de Nice qui a besoin de sauver sa peau après une saison compliquée, il y aura forcément des larmes au bout de 90 ou 120 minutes. En effet, pour rappeler le point du règlement, c’est bien une prolongation au programme en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, puis une séance de tirs au but afin de départager les deux équipes.

Le barrage retour aura lieu ce vendredi 29 mai à l’Allianz Riviera de Nice. Une rencontre capitale qui aura la particularité de se dérouler à huis-clos. Lors du dernier match de championnat, les supporters niçois ont envahi la pelouse et la commission de discipline a décidé de frapper avec une fermeture du stade au public.

Dans cette ambiance particulière, l’enjeu sera tout de même énorme pour cette rencontre qui débutera à 20h45 ce vendredi 29 mai. Comme à l’aller, le match sera diffusé sur BeIN Sports 1, mais également sur Ligue 1+ pour les abonnés à la chaine de la LFP. Deux possibilités donc de voir cette rencontre d’une importance capitale pour les deux clubs.