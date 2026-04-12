PSG : Bart Verbruggen tout proche de Paris

Déterminé à se renforcer au poste de gardien lors du prochain mercato, le PSG est très intéressé par Bart Verbruggen.

Le transfert de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain est pour le moment un énorme flop et pour le club de la capitale, il est urgent de rectifier le tir lors du prochain mercato. Un départ de l’international français est déjà dans les tuyaux… ce qui ne profitera pas pour autant à Matvey Safonov . Le Russe réalise une belle saison, mais le PSG ne l’imagine pas comme un titulaire sur la durée. Luis Campos est donc à la recherche de son futur gardien et un nom lui plaît tout particulièrement.

Le PSG à l'assaut de Bart Verbruggen

Selon le journaliste Ekrem Konur ainsi que plusieurs médias, le champion de France en titre s’intéresse à Bart Verbruggen. Du haut de ses 23 ans, l’international néerlandais s’est imposé comme une référence à son poste en Premier League. Sous contrat avec les Eagles jusqu’en 2028, il est valorisé à hauteur de 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Outre le PSG, de nombreux grands clubs européens s’intéressent à Bart Verbruggen.

L’Inter Milan est en pole position mais le Bayern Munich, Arsenal, Chelsea et donc le Paris Saint-Germain ont l’intention de tenter leur chance, compliquant ainsi la tâche aux Nerazzurri. Reste maintenant à voir si du côté du PSG, ce dossier sera une priorité ou si parallèlement, Luis Campos étudie d’autres options. La semaine dernière, les noms d’Elia Caprile (Cagliari), d’Anatoliy Trubin (Benfica Lisbonne), de Diogo Costa (FC Porto) et de Gregor Kobel (Borussia Dortmund) avaient également été cités en plus de celui du gardien de Brighton.

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Pour le champion d’Europe en titre, il sera important de faire le bon choix l’été prochain, un an après s’être totalement trompé en misant sur Lucas Chevalier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, dont le contrat n’avait pas été prolongé et qui a finalement pris la direction de Manchester City. Dans ce dossier, l’entraîneur parisien Luis Enrique aura bien sûr son mot à dire. Avec pour l’ex-coach du FC Barcelone la volonté assumée de faire venir un jeune gardien à l’aise au pied. Ce qui n’était pas le cas de Gianluigi Donnarumma, raison principale du départ de l’Italien l’été dernier.