PSG : « Il fallait rester », Kimpembe atomise Kylian Mbappé

Presnel Kimpembe, qui est mis en avant par le PSG en vue de la finale de la Ligue des Champions, en a profité pour glisser un beau tacle à l'encontre de Kylian Mbappé.

Ambassadeur du PSG pour la finale de la Ligue des Champions à venir contre Arsenal, Presnel Kimpembe sera chargé de remettre la Coupe au capitaine parisien en cas de victoire du club de la capitale française ce samedi soir à Budapest. Un véritable honneur pour ce joueur qui a Paris dans le sang, et peut même se targuer d’avoir remporté la Ligue des Champions la saison passée avec le PSG. Son apport a certes été minime, puisque Luis Enrique lui a fait un véritable cadeau pour ce titre en lui donnant quelques minutes lors de la victoire 7-0 face à Brest. En dehors de cela, le défenseur central également champion du monde n’a jamais bougé du banc de touche et de l’infirmerie.

Néanmoins, ce nouvel rôle d’ambassadeur permet au joueurs du Qatar SC de glisser un petit tacle à Kylian Mbappé, qui a quitté le PSG il y a deux ans désormais, et ne parvient pas à accomplir son objectif de remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid.

« Partir au Real ? C’est son choix. Fallait rester pour pouvoir la gagner. Il a fait le choix de partir à Madrid, son choix est assumé. C’est son rêve de gosse. Moi, mon rêve de gosse, c'était de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. C’est chose faite. Moi forcément, je préfère être à ma place qu’à la sienne », a conclu l’ancien défenseur central, qui en rajoute une petite couche sur Kylian Mbappé et son choix de partir au Real Madrid.

Kimpembe pense encore à l'équipe de France

Actuellement à Doha SC, Presnel Kimpembe coule une pré-retraire dorée, puisqu’il n’a disputé que trois matchs en cette année 2026, pour un total de 110 minutes passées sur le terrain. Il se voit pourtant encore loin de raccrocher les crampons et rêve toujours de l’équipe de France. « J’ai 30 ans. 30 ans, ce n’est pas vieux. Je compte aller jusqu’à 40 ! Je savais que je n’allais pas être sélectionné mais ce n’est pas fini, je ne ferme jamais les portes », a confié à RTL le défenseur central emblématique du PSG.