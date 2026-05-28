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Rennes : Une star rennaise à 12 ME fait ses valises

Rennes28 mai , 11:00
parCorentin Facy
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Un an seulement après son arrivée au Stade Rennais en provenance de l’AS Monaco, l’international suisse Breel Embolo pourrait faire ses valises. Le joueur pousse en faveur d’un départ.
En septembre dernier, le Stade Rennais frappait un très joli coup sur le marché des transferts avec le recrutement de Breel Embolo. L’international suisse de 29 ans (85 sélections) débarquait en Bretagne avec un statut de cadre, fort d’une expérience bien au-dessus de la moyenne du vestiaire rennais après des passages à Bâle, à Schalke 04 ou encore à l’AS Monaco. Payé 13 millions d’euros par le Stade Rennais l’été dernier, le buteur d’1m87 a marqué 8 buts et délivré 3 passes décisives en Ligue 1.
Une saison correcte, mais son temps de jeu s’est réduit dans le money-time du championnat sous les ordres de Franck Haise. Pas complètement fan du profil de Breel Embolo, l’ancien entraîneur de Lens et de Nice ne le retiendra pas lors du prochain mercato. Cela tombe bien, le joueur de 29 ans est lui aussi attentif aux offres qu’il est susceptible de recevoir. A en croire les informations du journal Ouest-France, Breel Embolo surveille avec attention une opportunité dans le Golfe ou en Arabie Saoudite.

Embolo déjà sur le départ

En cas de belle proposition pour toutes les parties, Breel Embolo a toutes les chances de quitter le Roazhon Park, un an seulement après son arrivée en provenance de la Principauté. Le Stade Rennais ne se montrera pas trop gourmand au niveau de l’indemnité de transfert et espère simplement retomber sur ses pattes. En cas de proposition à hauteur de 12 millions d’euros, le club breton ne retiendra pas son buteur, dans l’ombre du très efficace Esteban Lepaul lors des dernières semaines. Son profil plaît en Saudi Pro League, et la question est maintenant de savoir si les formations intéressées passeront à l’action de façon concrète et s’aligneront sur les exigences rennaises.
B. Embolo

B. Embolo

CameroonCameroun Âge 29 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts4
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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