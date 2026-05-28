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Monaco trouve son nouveau coach au Brésil, surprise totale

Monaco28 mai , 9:20
parCorentin Facy
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Intéressé par Bruno Genesio pour compenser le départ à venir de Sébastien Pocognoli, l’AS Monaco a finalement surpris tout le monde en trouvant un accord avec Filipe Luis.
Maître dans l’art de la surprise, l’AS Monaco a trouvé son nouvel entraîneur et personne ne l’a vu venir. Tandis que le club de la Principauté discutait avec Bruno Genesio pour prendre la succession de Sébastien Pocognoli, c’est finalement… Filipe Luis, sans club depuis son départ de Flamengo, qui va débarquer sur le Rocher. Entraîneur des jeunes de Flamengo jusqu’en 2024 puis entraîneur principal de l’équipe, avec 100 matchs sur le banc du club brésilien, l’ancien défenseur de l’Atlético de Madrid a trouvé un accord avec l’ASM selon Fabrizio Romano.
Le journaliste révèle que Filipe Luis était en contact avec de nombreux clubs, mais a finalement trouvé un accord à la surprise générale avec la direction monégasque. Les deux parties se sont entendues sur un contrat jusqu’en juin 2028. Menacé selon plusieurs médias, le directeur sportif Thiago Scuro a géré ce dossier et a convaincu Filipe Luis de relever le challenge monégasque la saison prochaine. Un nouveau coach étranger est donc sur le point de débarquer en Ligue 1.

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Un deal qui fait le bonheur de l’Olympique de Marseille, qui voit un concurrent s’effacer de manière définitive sur le dossier Bruno Genesio. Le club phocéen, qui s’est récemment entretenu avec l’ex-entraîneur du LOSC, espère boucler sa venue au plus vite même si le Paris FC est très attentif à sa situation.
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mais ferme la..... je parle des fausses rumeurs de journalistes en bois. m en branle de ton club de bedouins

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