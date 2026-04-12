PSG : Paris a un temps de retard pour Kroupi

À nouveau buteur ce samedi face à Arsenal, Eli Junior Kroupi continue d’affoler les grosses écuries européennes. Le jeune attaquant français de 19 ans est convoité et Bournemouth pourrait le laisser partir pour environ 70 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain s’immisce petit à petit dans le dossier.

Une première saison en Premier League et déjà un record pour Eli Junior Kroupi. Le jeune attaquant français de 19 ans a inscrit ce samedi face au leader Arsenal son dixième but de la saison dans l’élite du championnat anglais. Un record pour un joueur U20 débutant en Premier League au XXIe siècle. Une réalisation qui permet aux Cherries de s’offrir le scalpe du leader et d’enchainer un douzième match de championnat sans défaite. Initialement utilisé en joker de luxe par Andoni Iraola en début de saison, l’ancien Lorientais enchaîne les titularisations désormais. L’international espoirs français (cinq sélections, trois buts) est désormais courtisé par les cadors britanniques et européens.

Le PSG suit la situation

Le média Caught Offside fait le point ce dimanche sur les prétendants de Kroupi. Liverpool et Chelsea sont les deux entités en avance sur le dossier. « Liverpool et Chelsea manifestent un intérêt très concret, ils sont tous deux très désireux de conclure un accord cet été et étudient la question. Je ne serais pas surpris que Liverpool ait déjà eu des discussions, » écrit le média britannique. Les Reds vivent une saison difficile pour la deuxième année d’Arne Slot et les offensifs peinent à convaincre. Bournemouth pourrait céder son attaquant contre 65 à 70 millions d’euros.

C’est beau de voir ces grands clubs s’intéresser à moi, mais après le plus important, c'est ce que je fais sur le terrain. La Premier League est le meilleur championnat du monde, » expliquait-t-il début mars à Téléfoot. L’été risque d’être chargé. Le Paris Saint-Germain suit également la situation . Le club de la capitale aimerait rapatrier le jeune attaquant dans l’hexagone. Mais la presse anglaise précise que le vainqueur de la dernière Ligue des champions n’est pas aussi avancé que Chelsea et Liverpool. Interrogé sur ses sollicitations, Eli Junior Kroupi a expliqué rester concentré sur sa saison. «» expliquait-t-il début mars à Téléfoot. L’été risque d’être chargé.