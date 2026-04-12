PSG : Paris a un temps de retard pour Kroupi

À nouveau buteur ce samedi face à Arsenal, Eli Junior Kroupi
continue d’affoler les grosses écuries européennes. Le jeune attaquant français
de 19 ans est convoité et Bournemouth pourrait le laisser partir pour environ
70 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain s’immisce petit à petit dans le
dossier.
Une première saison en Premier League
et déjà un record pour
Eli Junior Kroupi. Le jeune attaquant français de 19 ans a inscrit ce samedi
face au leader Arsenal son dixième but de la saison dans l’élite du championnat
anglais. Un record pour un joueur U20 débutant en Premier League
au XXIe
siècle. Une réalisation qui permet aux Cherries de s’offrir le scalpe du leader
et d’enchainer un douzième match de championnat sans défaite. Initialement
utilisé en joker de luxe par Andoni Iraola en début de saison, l’ancien Lorientais enchaîne les titularisations désormais. L’international espoirs
français (cinq sélections, trois buts) est désormais courtisé par les cadors
britanniques et européens.
Le PSG suit la situation
Le média Caught Offside fait le point ce dimanche sur les
prétendants de Kroupi. Liverpool et Chelsea sont les deux entités en avance sur
le dossier. « Liverpool et Chelsea manifestent un intérêt très concret,
ils sont tous deux très désireux de conclure un accord cet été et étudient la
question. Je ne serais pas surpris que Liverpool ait déjà eu des discussions, » écrit le média britannique. Les Reds vivent une saison difficile pour la deuxième
année d’Arne Slot et les offensifs peinent à convaincre. Bournemouth pourrait céder son attaquant contre 65 à 70 millions
d’euros.
Le Paris Saint-Germain suit également la situation
. Le club de la
capitale aimerait rapatrier le jeune attaquant dans l’hexagone. Mais la presse
anglaise précise que le vainqueur de la dernière Ligue des champions n’est pas
aussi avancé que Chelsea et Liverpool. Interrogé sur ses sollicitations, Eli
Junior Kroupi a expliqué rester concentré sur sa saison. « C’est beau de
voir ces grands clubs s’intéresser à moi, mais après le plus important, c'est ce
que je fais sur le terrain. La Premier League est le meilleur championnat du
monde,
» expliquait-t-il début mars à Téléfoot. L’été risque d’être
chargé.