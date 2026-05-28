OL : Quatre joueurs décevants poussés dehors

Malgré sa belle 4e place en Ligue 1, l’OL va devoir continuer à vendre lors du prochain mercato pour renflouer ses caisses. Quatre joueurs ne font pas partie des plans.

Au bord du précipice il y a tout juste un an avec une relégation administrative en Ligue 2, l’Olympique Lyonnais a d’abord été sauvé par Michele Kang avant de réaliser une superbe saison sur le terrain. Les hommes de Paulo Fonseca, que personne n’attendaient au vu de l’effectif lyonnais, ont terminé 4e de Ligue 1, se laissant le droit de rêver à une qualification en Ligue des Champions. Malgré cet exploit, Matthieu Louis-Jean ne fera pas de folie au mercato.

L'OL a besoin de vendre et vite

Sa priorité est toujours de vendre pour garder l’OL dans une bonne santé financière. Des joueurs tels que Duje Caleta-Car, Paul Akouokou, Tanner Tessmann ou encore Ainsley Maitland-Niles sont poussés vers la sortie selon les informations du Progrès. Il faut que les deux premiers n'avaient pas la confiance de Paulo Fonseca, tandis que les deux derniers ont beaucoup déçu cette saison, notamment dans le sprint final.

En revanche, le quotidien local nous confirme que les départs de Tyler Morton et d’Afonso Moreira ne sont pas à l’ordre du jour. Recrutés il y a tout juste un an, le milieu de terrain anglais et l’ailier portugais font partie des joueurs sur lesquels l’OL veut bâtir à moyen terme.

« L’idée est bien de garder une belle ossature, bonifiée, à un prix de revient raisonnable. Avec un an d’expérience en la matière, l’OL peut espérer réussir son coup » ajoute Le Progrès, pour qui les dirigeants lyonnais espèrent conserver Tyler Morton et Afonso Moreira une année de plus avant une vente au prix très fort à l’horizon 2027. Les offres risquent de pleuvoir et Lyon pourrait néanmoins avoir du mal à résister, surtout en ce qui concerne Afonso Moreira, dont la valeur a explosé au point d’atteindre 10 millions d’euros selon le journal rhodanien.

Tyler Morton jugé intransférable

Si une offre à un prix supérieur arrive sur le bureau des décideurs lyonnais, ceux-ci devront avoir les nerfs solides pour refuser. En ce qui concerne Tyler Morton, ce sera beaucoup plus simple puisque l’Anglais a été jugé « intransférable » par sa direction, peu importe le montant des offres qui arriveront. Deux bonnes nouvelles pour Paulo Fonseca et pour les supporters lyonnais à l’aube de cette saison 2026-2027 qui débutera très tôt pour l’OL, avec deux barrages de Ligue des Champions à disputer.