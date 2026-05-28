Greenwood ICONSPORT_366586_0519

OM : Rome rêve de Greenwood, son transfert capote

OM28 mai , 10:40
parEric Bethsy
1
Annoncé sur le départ, Mason Greenwood plaît à la Roma et plus particulièrement à son entraîneur Gian Piero Gasperini. Malheureusement pour le coach italien, le prix fixé par l’Olympique de Marseille paraît insurmontable pour les Giallorossi.
Malgré le changement de direction, la situation de Mason Greenwood ne devrait pas évoluer. L’ailier de l’Olympique de Marseille semble se diriger vers un départ inévitable. Sans parler de son comportement très critiqué en interne, la vente de l’Anglais ferait du bien aux finances. Le club phocéen doit réduire sa masse salariale et plus généralement son train de vie. Un objectif plus facile à atteindre en cas de transfert de la plus grosse valeur marchande de l’effectif.

Lire aussi

OM : Stéphane Richard officialise son futur directeur sportifOM : Stéphane Richard officialise son futur directeur sportif
Après une saison à 26 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, Mason Greenwood a évidemment la cote sur le marché des transferts. Il n’est toujours pas question d’un retour en Angleterre où son passé judiciaire empêche toute initiative. En revanche, des clubs d'autres pays se manifestent. C’est notamment le cas de la Roma qui fait partie de ses principaux courtisans. L’entraîneur italien Gian Piero Gasperini apprécie tout particulièrement son profil puisque le technicien réclame l’arrivée d’un ailier capable de faire la différence dans les derniers mètres.
Mais d’après La Gazzetta dello Sport, les Giallorossi considèrent surtout Mason Greenwood comme un rêve, et non comme un objectif réalisable. En cause, le prix fixé par l’Olympique de Marseille qui exige entre 55 et 60 millions d’euros pour ses trois années de contrat. Le troisième de Serie A, certes qualifié pour la Ligue des Champions, et opposé à des concurrents sur ce dossier selon le journaliste Alfredo Pedulla, ne compte pas épuiser son enveloppe rien que pour l’Anglais. L’Olympique de Marseille va donc attendre d’autres proposition sachant que Manchester United récupérera 40% du montant négocié, soit un total de 24 millions d’euros si Mason Greenwood était vendu au prix maximum évoqué.
Articles Recommandés
Yaremchuk ICONSPORT_366590_0074
OL

L’OL tente un coup pour Yaremchuk, l’Olympiakos refuse net

ICONSPORT_366587_0419
OM

Les joueurs de l’OM votent Bruno Genesio

ICONSPORT_270646_0323
PSG

PSG : « Il fallait rester », Kimpembe atomise Kylian Mbappé

Embolo ICONSPORT_366586_0339
Rennes

Rennes : Une star rennaise à 12 ME fait ses valises

Fil Info

28 mai , 12:20
L’OL tente un coup pour Yaremchuk, l’Olympiakos refuse net
28 mai , 12:00
Les joueurs de l’OM votent Bruno Genesio
28 mai , 11:30
PSG : « Il fallait rester », Kimpembe atomise Kylian Mbappé
28 mai , 11:00
Rennes : Une star rennaise à 12 ME fait ses valises
28 mai , 10:20
Brest : Eric Roy au bord de la démission
28 mai , 10:00
PSG : Une première recrue à 20 ME en route pour Paris
28 mai , 9:40
OL : Quatre joueurs décevants poussés dehors
28 mai , 9:20
Monaco trouve son nouveau coach au Brésil, surprise totale
28 mai , 9:00
Nice-ASSE : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match retour ?

Derniers commentaires

PSG : « Il fallait rester », Kimpembe atomise Kylian Mbappé

C'est toujours mieux que de ne pas la gagner

OL : Jonathan David c’est 35 ME, Fonseca est obsédé

Salaire de 11M€ :-)

OL : Quatre joueurs décevants poussés dehors

Moreira évalué à 10 millions 😂😂😂😂

PSG : « Il fallait rester », Kimpembe atomise Kylian Mbappé

Son rêve était de la gagner sur le banc.

PSG : Une première recrue à 20 ME en route pour Paris

mais ferme la..... je parle des fausses rumeurs de journalistes en bois. m en branle de ton club de bedouins

CalendrierRésultats

Loading