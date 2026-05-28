OM : Rome rêve de Greenwood, son transfert capote

Annoncé sur le départ, Mason Greenwood plaît à la Roma et plus particulièrement à son entraîneur Gian Piero Gasperini. Malheureusement pour le coach italien, le prix fixé par l’Olympique de Marseille paraît insurmontable pour les Giallorossi.

Malgré le changement de direction, la situation de Mason Greenwood ne devrait pas évoluer. L’ailier de l’Olympique de Marseille semble se diriger vers un départ inévitable. Sans parler de son comportement très critiqué en interne, la vente de l’Anglais ferait du bien aux finances. Le club phocéen doit réduire sa masse salariale et plus généralement son train de vie. Un objectif plus facile à atteindre en cas de transfert de la plus grosse valeur marchande de l’effectif.

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Après une saison à 26 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, Mason Greenwood a évidemment la cote sur le marché des transferts. Il n’est toujours pas question d’un retour en Angleterre où son passé judiciaire empêche toute initiative. En revanche, des clubs d'autres pays se manifestent. C’est notamment le cas de la Roma qui fait partie de ses principaux courtisans. L’entraîneur italien Gian Piero Gasperini apprécie tout particulièrement son profil puisque le technicien réclame l’arrivée d’un ailier capable de faire la différence dans les derniers mètres.

Mais d’après La Gazzetta dello Sport, les Giallorossi considèrent surtout Mason Greenwood comme un rêve, et non comme un objectif réalisable. En cause, le prix fixé par l’Olympique de Marseille qui exige entre 55 et 60 millions d’euros pour ses trois années de contrat. Le troisième de Serie A, certes qualifié pour la Ligue des Champions, et opposé à des concurrents sur ce dossier selon le journaliste Alfredo Pedulla, ne compte pas épuiser son enveloppe rien que pour l’Anglais. L’Olympique de Marseille va donc attendre d’autres proposition sachant que Manchester United récupérera 40% du montant négocié, soit un total de 24 millions d’euros si Mason Greenwood était vendu au prix maximum évoqué.