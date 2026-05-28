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PSG : Une première recrue à 20 ME en route pour Paris

PSG28 mai , 10:00
parCorentin Facy
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Très intéressé par Aleksey Batrakov, le PSG a décidé de passer la seconde dans les négociations pour attirer l’international russe dans la capitale cet été. Le milieu du Lokomotiv Moscou est estimé à 20 millions d’euros.
Désireux de renforcer son secteur offensif cet été, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Aleksey Batrakov. Le milieu de terrain russe de 20 ans, capable de jouer numéro dix ou sur le côté droit, plaît énormément à Luis Campos et à Luis Enrique. Estimé à 20 millions d’euros par le Lokomotiv Moscou, où il est sous contrat jusqu’en 2029, l’international russe (10 sélections) est associé au PSG depuis plusieurs semaines.

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L’intérêt parisien pour Aleksey Batrakov a encore passé une étape au cours des dernières heures selon les informations de PSG Inside Actu. Effectivement, le compte spécialisé sur X nous apprend qu’après plusieurs semaines de prise de renseignements et de contacts indirects avec le joueur, des premières discussions officielles ont démarré entre le clan Batrakov et le Paris Saint-Germain.
Le champion d’Europe estime que ce dossier est prioritaire dans l’optique du prochain mercato. Luis Campos le suit depuis plusieurs mois et souhaite avancer « plus clairement » pour devancer la concurrence et s’assurer cette signature. Car le PSG n’est pas le seul à rêver d’Aleksey Batrakov. Le Russe est aussi convoité par plusieurs clubs anglais. Paris a néanmoins une belle longueur d’avance et tout laisse penser que le joueur formé au Lokomotiv Moscou choisira le Paris SG.

Batrakov donne sa préférence au PSG

« Selon les dernières tendances, le projet parisien attire particulièrement le joueur, séduit par la possibilité de rejoindre un club ambitieux avec une vision à long terme » écrit le compte spécialisé. PSG Inside Actu précise toutefois que pour l’heure, il n’existe pas encore d’accord entre le club parisien, le joueur de 20 ans et le Lokomotiv Moscou. Mais Paris, qui a décidé d’accélérer de manière concrète sur ce dossier, a clairement l’avantage sur tous ses concurrents pour boucler ce potentiel transfert à 20 millions d’euros au mercato.
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mais ferme la..... je parle des fausses rumeurs de journalistes en bois. m en branle de ton club de bedouins

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