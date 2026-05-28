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Brest : Eric Roy au bord de la démission

Brest28 mai , 10:20
parCorentin Facy
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Sous contrat avec le Stade Brestois jusqu’en juin 2027, Eric Roy pourrait imiter Grégory Lorenzi en quittant le club breton cet été. Le natif de Nice songe de plus en plus fortement à démissionner.
Douzième de Ligue 1 au terme d’une saison gérée tranquillement dans l’optique du maintien, le Stade Brestois est à un tournant de son histoire récente. Le SB29 a vu Grégory Lorenzi s’en aller, un homme fort du projet brestois depuis maintenant dix ans. Sa succession devra être gérée avec intelligence de la part des dirigeants de Brest, qui n’ont pas encore trouvé l’homme idéal pour remplacer le Corse de 42 ans. Un autre dossier chaud s’annonce périlleux pour le pensionnaire de Francis-le-Blé : le cas Eric Roy.
En poste depuis janvier 2023 et sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Nice sort d’une saison éreintante, notamment sur le plan de la santé. On ignore si cela est lié ou non mais selon Mohamed Toubache-Ter, Eric Roy songe très sérieusement à quitter le Stade Brestois à l’intersaison. « Éric Roy envisagerait de quitter le Stade Brestois de lui-même » a publié sur X l’insider, qui avait lancé il y a quelques jours sur le réseau social que Brest envisageait de se séparer d’Eric Roy, lequel serait trop exigeant dans l’optique du mercato avec son club pourtant démuni de moyens.

Eric Roy de plus en plus proche d'un départ

L’aventure commune entre Eric Roy et le Stade Brestois pourrait donc prendre fin dans les prochains jours. Un tournant à gérer du mieux possible par le président breton Denis Le Saint, lequel risque d’avoir l’été le plus chargé qu’il a connu depuis bien longtemps. Avec la recherche d’un nouveau directeur sportif et peut-être bientôt d’un nouvel entraîneur, lesquels auront une mission claire : continuer à faire de Brest une valeur sûre de Ligue 1 pour les années à venir.
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mais ferme la..... je parle des fausses rumeurs de journalistes en bois. m en branle de ton club de bedouins

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